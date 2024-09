Von Konrad Bülow

Region Wiesloch. Fast alle Städte und Gemeinden der Region sind in den vergangenen elf Jahren gewachsen – einige mehr, andere weniger als gedacht. Der Anteil der unter 18-Jährigen an der Bevölkerung nimmt fast überall ab, während die Quote der Menschen ab 67 steigt: So lassen sich die Ergebnisse der jüngsten Volkszählung, des Zensus 2022, zusammenfassen,