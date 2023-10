Sandhausen. (luw) Um weiterhin die Kosten für Bestattungen und Gräber zu durchschnittlich 70 Prozent decken zu können, hat der Gemeinderat nun eine Erhöhung der Gebühren beschlossen. So kostet ein Reihengrab für Menschen über sechs Jahren künftig 1266 Euro statt bisher 1170 Euro. Die Nutzungsgebühr für die immer beliebteren Urnengräber steigt bei zwei Belegungen um 121 Euro auf nun 1593 Euro. Und ein Urnenwahlgrab im Baumgrabfeld kostet mit 1935 Euro künftig 148 Euro mehr. Zusätzlich zu den Gebührenanpassungen wurden mehrere Änderungen der Friedhofssatzung einstimmig beschlossen.

Kämmerer Kevin Weirether berichtete auch im Bereich der Bestattungen und Friedhofspflege von steigenden Kosten. "Und weiterhin gibt es eine geänderte Nachfrage hin zu günstigeren und pflegeleichteren Grabarten, vor allem das Baumgrabfeld", so Weirether. In den vergangenen Jahren habe die Gemeinde allein fast 600.000 Euro ins Anlegen von Baumgrabfeldern investiert. Und bei eingangs genanntem, angestrebtem "Gesamtkostendeckungsbeitrag" ergäben sich die nun beschlossenen Gebührenerhöhungen.

Zu den Änderungen der Friedhofssatzung gehört etwa die Einführung eines neuen Paragrafen namens "Verbot der Verwendung von Grabsteinen und Grabeinfassungen aus ausbeuterischer Kinderarbeit". So muss nun jeder beauftragte Steinmetz einen Nachweis vorlegen, dass die Grabsteine und -einfassungen "vollständig in Mitgliedstaaten der Europäischen Union, weiteren Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder der Schweiz hergestellt wurden". Weitere Satzungsänderungen betreffen etwa die Regelung von Überbelegungen und die Ergänzung der Erlaubnis zur Beisetzung von Urnen in Wahlgräbern mit der Vorgabe, dass nun die "erste Bestattung in Erdwahlgräbern zwingend eine Sargbestattung" sein muss.

"Nicht nur das Leben wird immer teurer, sondern auch das Sterben", sagte Volker Liebetrau (FDP). Dessen Fraktion habe sich die Frage gestellt, ob die vorgelegten Gebührenerhöhungen "sozial verträglich" seien: "Wir meinen ja – in anderen Kommunen werden zwischen 25 und 50 Prozent höhere Gebühren erhoben, da sind wir bei acht Prozent." Auch Lukas Öfele (GAL) bezeichnete die Erhöhung als "moderat" und begrüßte die Satzungsänderung, wonach nun Deckplatten von Gräbern individueller gestaltet werden dürfen.