Walldorf. (tt) Neben den Online-Informationsveranstaltungen der Deutschen Bahn zum Projekt Mannheim-Karlsruhe wird die Stadt Walldorf im ersten Quartal 2024 eine eigene Informationsveranstaltung organisieren. Das hat der Gemeinderat am Dienstagabend einhellig befürwortet. Denn zwei der Trassenvarianten für das Teilstück der Schienenverbindung zwischen Rotterdam und Genua betreffen auch die Gemarkung der Stadt Walldorf.

Die Fraktionen von Grünen und SPD hatten die Informationsveranstaltung im September beantragt, nachdem der Gemeinderat sich bereits seit Oktober 2021 mit möglichen Auswirkungen des Infrastrukturprojekts auf Walldorf befasst hatte. "Wir haben schon immer gefunden, dass es notwendig wäre, eine Informationsveranstaltung für die Bürger zu machen", erklärte Wilfried Weisbrod in der Sitzung. Dies würden andere Gemeinden im betroffenen Bereich schon seit langer Zeit machen. Es gehe darum, zu sagen, was geplant sei und was passieren könnte. Einen Vertreter der Bahn brauche es dafür nicht. Die Verwaltung hatte vorgeschlagen, einen Vertreter der DB Netze hinzuziehen.

Auch Andrea Schröder-Ritzrau pochte auf eine frühzeitige Beteiligung der Bevölkerung. "Wir haben schon oft darauf gedrängt, dass wir die Bevölkerung bei Themen, die viele Walldorfer betreffen, mitnehmen wollen und müssen." Und das Projekt Mannheim-Karlsruhe sei so ein Thema, weil es mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit unsere Gemarkung nicht unerheblich betreffe. "Zwei von acht Trassen betreffen uns." Auch wenn es informelle Gespräche zwischen Stadt, Autobahn GmbH und DB Netze gegeben habe, in denen die Stadt die technischen Schwierigkeiten bei einer Umsetzung explizit aufgezeigt habe.

Beim Bahnprojekt stehe zwar noch vieles in den Sternen, trotzdem müsse man als Kommune sehr aufmerksam sein und gegebenenfalls massiven Widerspruch anmelden, so Uwe Lindner (CDU). Der Ausbau der Bahnstrecke könne Walldorf nicht unerheblich und nachteilig tangieren. "Insbesondere die baulichen Restriktionen in Walldorf – Ikea, die Autobahnmeisterei und die Autobahnpolizei – verbieten es, die Bahnstrecke hier zu platzieren", so Lindner.

Bei solchen Projekten müsse auf alle Bedenken eingegangen werden, forderte der CDU-Rat. "Wichtig ist, dass solche Entscheidungen nicht über die Köpfe von Bürgern entschieden werden." Deshalb solle die Bürgerschaft zeitnah einbezogen werden. Ohne Beteiligung der Bahn würde eine solche Versammlung allerdings keinen Sinn machen, findet Lindner.

Erst vor Kurzem hatte die FDP den verkehrspolitischen Sprecher der Landtagsfraktion, Christian Jung, zu Gast. "Dieser hält praktisch für ausgeschlossen, dass die Bahn neue Güterverkehrsgleise entlang der A 5 in Walldorf so nah am Industriegebiet vorbeiführt", erklärte Günter Lukey (FDP). Der Abstand zur Bebauung betrage dort nur zehn Meter.

Das Vorgehen der Verwaltung halte man für richtig: "Weil durch den Einbezug des Ingenieurbüros fachlich gut begründet die Position Walldorfs gegenüber der DB Netze dargestellt werden konnte", so Lukey. Grundsätzlich halte man die Einbeziehung der Bevölkerung für sehr wichtig.

Allerdings handle es sich um kein kommunales Thema und da die Stadt nur begrenzt auskunftsfähig sei, "finden wir es unumgänglich, dass die DB Netze einbezogen wird". Dem widersprach Weisbrod: Die Bahn werde keine neuen Informationen herausgeben, die sich nicht schon zuvor herausgegeben habe. Deshalb könne die Position auch ein Vertreter der Stadtverwaltung vortragen.

Auch wenn die Verwaltung vorgeschlagen hatte, von einer Veranstaltung abzusehen, einigte man sich einvernehmlich darauf, im Rathaus eine entsprechende Sitzung im Frühjahr 2024 anzubieten, in der das Ingenieurbüro seine Ergebnisse präsentiere.

Info: Der Infoabend der Bahn findet am heutigen Donnerstag von 18 bis 20 Uhr statt. Der Zugang ist unter www.mannheim-karlsruhe.de.