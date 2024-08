Neckargemünd-Dilsberg/Neckarsteinach. (cm) Sind das Busse? Stehen diese wirklich mitten auf der Wiese? Und warum? Die Neckarsteinacher rieben sich in den vergangenen Tagen verwundert die Augen. Unterhalb des Dilsbergs parkten doch tatsächlich zwei Linienbusse auf Gras. Was hatte es damit auf sich? Die RNZ ging auf Spurensuche.

Vor allem den Neckargemündern dürften die blauen Linienbusse bekannt sein, denn in der Stadt am Neckar sind sie vor allem unterwegs. Es handelt sich um Busse der Firma Mayer, die ihren Sitz im Neckargemünder Stadtteil Dilsberg hat – nur unweit entfernt von dem von Neckarsteinach aus bestens zu sehenden "Parkplatz".

Edith Mayer, die den 1974 von ihren Eltern Erika und Edgar Mayer gegründeten Familienbetrieb in zweiter Generation mit ihrem Bruder Michael führt, bestätigt gegenüber der RNZ, dass es sich um Busse des Unternehmens handelte.

Der Grund für den ungewöhnlichen "Parkplatz": Das Unternehmen feierte am Wochenende sein 50-jähriges Bestehen auf dem Firmengelände. Und dafür wurde Platz benötigt. "Zwei Busse wurden auf unserer Wiese abgestellt und fünf auf unserem Gelände in Wiesenbach im Maistumpf", so Mayer.

Und so war genug Platz für die Jubiläumsparty der Firma, die im Linienbusbetrieb aktiv ist und Busreisen durch Europa anbietet. Heute hat das Unternehmen 19 Busse und 30 Mitarbeiter.