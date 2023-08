Neckarsteinach. (cm) Seit Mai gilt in der Sparkassenfiliale der Vierburgenstadt Selbstbedienung: Die Sparkasse Starkenburg hat die drei Mitarbeiter nach Hirschhorn abgezogen und den Standort zu einer reinen Selbstbedienungs-Stelle (SB) gemacht.

Damit reagierte das Kreditinstitut nach eigenen Angaben auf das veränderte Kundenverhalten. Durch die digitalen Möglichkeiten für Bankgeschäfte sei es mittlerweile oft nicht mehr erforderlich, Bankberater vor Ort vorzuhalten, erklärt die Sparkasse. Seither stehen die Räumlichkeiten in der Ortsdurchfahrt leer.

Und das wird wohl auch noch eine Weile so bleiben, wie Andrea Helm als Sprecherin der Sparkasse Starkenburg auf RNZ-Anfrage erklärte. Die künftige Verwendung sei noch offen. "Die Fläche ist angemietet, bisher ist keine Kündigung geplant", so Helm.

Ob Geldautomat, Kontoauszugsdrucker und Einzahlungsgerät dauerhaft vor Ort bleiben, scheint nicht ganz klar. "Wir beobachten und überprüfen regelmäßig die Verwendung unserer SB-Geräte an allen Standorten", erklärt die Banksprecherin. "Bis zu einer daraus resultierenden neuen Entscheidung bleiben die Geräte vor Ort."

Helm widerspricht Gerüchten, nach denen das Einzahlungsgerät öfter ausgefallen sei, da womöglich mehr Geld eingezahlt wird oder es gar mutwillig beschädigt wurde. "Es kam zu einem Ausfall über die Pfingstfeiertage, da ein Nutzer – trotz Warnhinweisen – Büroklammern oder Ähnliches in das Gerät gesteckt hat", so die Sprecherin. "Durch die Feiertage hat die Behebung dieses Schadens durch einen Techniker des Herstellers länger gedauert."

Die Sprecherin weist zudem darauf hin, dass die Sparkasse Starkenburg in diesem Jahr 1,5 Millionen Euro an die Kommunen ausschüttet. Für Neckarsteinach liege der Betrag – gerechnet pro Einwohner – bei 44.910 Euro. "Zudem kommen den Vereinen in Neckarsteinach Spenden in Höhe von 10.000 Euro von der Sparkasse Starkenburg zugute."

Update: Donnerstag, 31. August 2023, 19.45 Uhr

Sparkassenfiliale wird SB-Standort

Neckarsteinach. (fhs) Nur noch eine Selbstbedienungs-(SB-)Filiale wird die bisherige Neckarsteinacher Niederlassung der Sparkasse Starkenburg ab 1. Mai sein.

Der Standort gehört zu insgesamt sieben Filialen, die zum Monatswechsel zu einer reinen SB-Stelle werden – neben Neckarsteinach gilt dies noch für Filialen in Absteinach, Gorxheimer Tal, Grasellenbach, Lindenfels und Viernheim-Nord. In Heppenheim selbst wird eine Stadtfiliale ganz geschlossen.

Die bislang drei Mitarbeiter in Neckarsteinach sind künftig in Hirschhorn. Dort bleiben die Servicemitarbeiter fürs hessische Neckartal. Sie stehen dienstags von 9 bis 12 Uhr und von 14 bis 16 Uhr sowie donnerstags von 9 bis 12 und von 14 bis 18 Uhr für die Kunden zur Verfügung.

Mit diesen Angaben präzisierte der Bereichsleiter Vertrieb der Sparkasse Starkenburg, Jochen Haaf, auf RNZ-Nachfrage eine Mitteilung des Vorstandsvorsitzenden der Sparkasse Starkenburg, Jürgen Schüdde.

Dieser hatte angekündigt, man wolle auf diese Weise auf das veränderte Kundenverhalten reagieren. Durch die digitalen Möglichkeiten für Bankgeschäfte sei es mittlerweile oft nicht mehr erforderlich, Bankberater vor Ort vorzuhalten.

Der Verwaltungsrat der Bank habe zudem den Kostenfaktor und den Fachkräftemangel berücksichtigt sowie eine Risikoeinschätzung des hessischen Landeskriminalamts für Geldautoamten-Standorte.

Aktuell bietet die Bank in 13 Kommunen 16 personenbesetzte sowie sieben SB-Filialen und 26 Mitarbeitende, die im Servicecenter und der "medialen Filiale" Ansprechpartner sind.

Das Beratungsangebot bestehe weiter über feste Termine zwischen 7 und 19 Uhr – wo, ob in einer Filiale oder beim Kunden zu Hause, könne weiter individuell vereinbart werden, betont Vorstandsvorsitzender Schüdde.