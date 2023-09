Neckarsteinach. (cm) Schluss mit Planschbecken und Pools: Der bayrischer Ort Bad Königshofen hat in diesem Sommer das Befüllen von privaten Schwimmbecken wegen Wassermangels verboten. Könnte dies auch in der Region geschehen? Wenn ja, dann wohl in Neckarsteinach: Die Vierburgenstadt wird derzeit ausschließlich über Quellen versorgt. Bei lang anhaltender Trockenheit gehen diese in die Knie, wie in den vergangenen Jahren zu sehen war. Deshalb plant die Stadt nun einen Brunnen zu bohren, um das Grundwasser anzapfen zu können und unabhängiger zu sein. Bis dahin schließt Bürgermeister Herold Pfeifer ein "Pool-Verbot" nicht aus.

"Das hängt von der aktuellen Situation ab", sagt Pfeifer. "Wenn die Quellen genug Wasser liefern, können auch Pools befüllt werden." Der Rathauschef sieht darin keine Wasserverschwendung: "Ich bin da sehr tolerant und verurteile niemand, nur weil er einen Pool hat." In den Vorjahren hatte die Stadt ihre Einwohner regelmäßig zum Wassersparen aufgerufen. Auch wurde die Lieferung von Trinkwasser unter dem Neckar hindurch ins badische Mückenloch eingeschränkt, um einen Wassernotstand zu verhindern.

Dieses Jahr kam es selbst in der langen Trockenperiode im Mai und Juni nicht dazu. Dem Höchstverbrauch von knapp 600 Kubikmetern pro Tag standen selbst Ende Juni noch Schüttungen von rund 13.000 Kubikmetern gegenüber, wie Bauamtsleiter Roland von Petersdorff-Hagendorn berichtet. In den Stadtteilen Darsberg und Grein standen einem Verbrauch von rund 120 Kubikmetern Schüttungen von rund 700 Kubikmetern pro Tag gegenüber. Zu verdanken sei dies dem regenreichen Frühjahr gewesen, so der Fachmann. Problematisch seien auch Eintrübungen bei längerem Starkregen. Sollte sich aber wieder einmal ein Engpass abzeichnen, will Bürgermeister Pfeifer frühzeitig auf Bitten an die Bevölkerung setzen. "So konnten wir in den vergangenen Jahren den Verbrauch senken und einen Notstand vermeiden", zeigt sich der Bürgermeister zufrieden. "Wir mussten nichts anordnen."

Der Rathauschef bittet Bürger allerdings, das Befüllen von Pools vorher der Stadt zu melden. Denn bei einem sprunghaft gestiegenen Verbrauch müsse man zunächst von einem Rohrbruch ausgehen. Entsprechende Aufrufe gab es auch von den Gemeinden Heiligkreuzsteinach und Wilhelmsfeld.