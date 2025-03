Neckarsteinach. (cba) So ganz klein ist die sogenannte "Kleine Buchmesse im Neckartal" längst nicht mehr. Sie wächst über sich hinaus, was das Programm, die Zahl der Aussteller und die Resonanz betrifft. Literaturbegeisterte, Verlage, Autoren und Buchhändler aus der Region und darüber hinaus fanden sich am Samstag und Sonntag zusammen, um Neuerscheinungen zu entdecken und den Austausch über

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 2,49€ weiter Alle Abo-Angebote