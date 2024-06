EILMELDUNG 19:04 Uhr

Prinzessin Kate nimmt öffentliche Termine wieder auf

Rund zweieinhalb Monate nach Bekanntwerden ihrer Krebserkrankung kehrt Prinzessin Kate in die Öffentlichkeit zurück. Die Ehefrau des britischen Thronfolgers Prinz William werde an diesem Samstag an der Geburtstagsparade für ihren Schwiegervater König Charles III. teilnehmen, teilte der Kensington-Palast in London am Freitag mit.