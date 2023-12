Neckarsteinach. (bmi/cm/lesa) Sein Herz schlug für die Biologie. Sein Herz schlug für die Orts- und Regionalgeschichte. Und sein Herz schlug für Neckarsteinach. Nun hat dieses große Herz aufgehört zu schlagen. Erhard Hinz starb im Alter von 92 Jahren. Die Vierburgenstadt trauert um einen engagierten Bürger.

"Er bekommt vom Forschen nie genug" betitelte die RNZ den Artikel über den 90. Geburtstag von Erhard Hinz vor zwei Jahren. Geboren wurde Erhard Hinz am 15. Juni 1931 in Altdamm in Pommern, aufgewachsen ist er in Brandenburg. Dort begann er nach seinem Abitur auch 1950 in Potsdam ein Studium der Biologie und Biochemie. Dieses setzte er nach seiner Flucht aus der DDR in den Westen in Münster fort, wo er 1960 promovierte und bis 1964 in der pharmazeutischen Industrie in Bielefeld tätig war.

1964 verschlug es ihn mit dem Wechsel an das Südasien-Institut der Universität Heidelberg in die hiesige Region, wo er mit Frau Elisabeth bis 1968 in Rauenberg wohnte. Seither war die Vierburgenstadt seine neue Heimat. Zur Familie kamen drei Kinder und inzwischen auch fünf Enkelkinder.

Nach seiner Ernennung zum Professor 1974 leitete Hinz von 1977 an für 20 Jahre die Abteilung Parasitologie des Hygiene-Instituts der Uni – inklusiver zahlreicher Forschungsreisen nach Äthiopien, Westafrika und Südostasien. Sein Wissen auf den Gebieten der Parasitologie und medizinischen Geografie mündete in mehr als 150 Publikationen und 160 Veröffentlichungen in wissenschaftlichen Zeitschriften.

So war Hinz auch Mitherausgeber und -autor des Lexikons der Infektionskrankheiten des Menschen. In seinen letzten Berufsjahren widmete er sich dem Thema "Schwangerschaft und Parasitenbefall".

Nach dem Eintritt in den Ruhestand nahm sich Hinz viel Zeit für sein großes Hobby: die Geschichte. Und – angeregt durch Ehefrau Elisabeth – für die Regionalhistorie. Mit ihr hat er in den vergangenen Jahren gleich zwei Bände zu den Wappen der Herren und Landschaden von Steinach herausgebracht, zudem ein Werk über die Quellen und Brunnen in Neckarsteinach. Die Schicksale Neckarsteinacher Juden unter dem Nazi-Regime hat Hinz ebenso erforscht wie die Euthanasie-Verbrechen rund um die "Aktion T 4", die Täter und ihre Neckarsteinacher Opfer. Zuletzt veröffentlichte er Artikel zu Bligger von Steinach und begab sich auf die Spuren der Landschaden von Steinach.

Auch Neckarsteinachs Bürgermeister Herold Pfeifer trauert um seinen "Freund Erhard", wie er sagt. Erhard Hinz sei für ihn lange der "Herr Professor" gewesen. Pfeifer denkt an die vielen Veröffentlichungen von Hinz rund um die Geschichte Neckarsteinachs, zuletzt die Berichte über Wappen. "Als ich vom Tod von Erhard erfahren habe, war ich tief berührt", sagt er und erinnert sich: "Er war ein so herzvoller Mensch mit so einem versteckten Humor."

Der Heimat- und Kulturverein würdigte das Engagement sowie die Verdienste von Erhard und Elisabeth Hinz vor wenigen Jahren mit dem Pflanzen einer Linde im Nibelungengarten.

Info: Die Trauerfeier findet am heutigen Freitag, 29. Dezember, um 14 Uhr auf dem Friedhof in Neckarsteinach statt. Die Urnenbeisetzung erfolgt später im engsten Familienkreis.