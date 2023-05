Neckarsteinach. (fhs) Ob die Vierburgenstadt jetzt der aktuellen Bundesgartenschau in Mannheim Konkurrenz machen und eine Gondelseilbahn hinüber zum Neckargemünder Dilsberg bauen möchte? Oder ob unter den gerodeten Hängen unter der Mittelburg im Winter Skiabfahrten geplant sind mitsamt Kabinenlift retour? Solche Fragen hat Alexander Götz schon erhalten – nicht ganz ernst gemeint, aber doch mit Bezug zur Wirklichkeit: Seit Ende März sind nämlich drei richtige Skigondeln aus dem Zugspitz-Gebiet in Neckarsteinach – und aus ihnen soll noch was werden.

"Wir wollen was tun, um Aufmerksamkeit auf Neckarsteinach zu lenken, um etwas anzubieten, dass Leute hier wieder vermehrt Halt machen" holt Alexander Götz zu einer Erklärung aus. Götz ist Gastronom und betreibt mit seiner Frau Sabine das "Café & Loungerie am Geopark" und damit auch die Touristinformation der Stadt Neckarsteinach an der Neckarstraße 47. Über ihnen befinden sich zudem auch die Burgenausstellung sowie das städtische Eichendorff-Museum.

Auf der Suche nach etwas Extravagantem wurde Götz jetzt auf das Verkaufsangebot der österreichischen Ehrwald Almbahn im Tiroler Zugspitzgebiet aufmerksam. Nach einem Anruf war Götz denn auch Besitzer dreier Kabinen, die bislang Skitouristen die Hänge hoch transportierten. Weil’s Neckarsteinach dafür sowohl an Schnee wie entsprechend geeigneten Pisten mangeln dürfte, trifft es sich gut, dass Götz auch eher an eine Art Gartenlaube gedacht hatte und spontan beim Anblick der Kabinenbahn entschied: "Wir machen aus den Achter-Gondeln drei Sechser-Sitzplatz-Orte bei uns im Geopark-Garten, in denen Leute frühstücken können oder Raclette beziehungsweise Fondue essen." Gleichzeitig will Götz dem Anliegen von Bürgermeister Herold Pfeifer entsprechen, nachdem Kultur nicht zu kurz kommen soll: Wie genau, steht noch nicht im Detail fest.

Angedacht sind Dinge wie Konzerte, Lesungen oder Spieleabende. Fest steht, dass die Gondeln nun von November bis März im Geopark auf der Terrasse des Cafés platziert werden sollen, in der übrigen Zeit aber auch innerhalb Neckarsteinachs für bestimmte Anlässe quasi gemietet werden können: Auftakt soll beim Allerheiligenmarkt dieses Jahres sein.

Bis dahin wollen Laura und Yvonne Wind von der ebenfalls ortsansässigen Firma "NeckarVan" die abgegebenen Tiroler Skigondeln zu Neckarsteinacher Event-Geoparkkabinen umgebaut haben, mit ansprechender Innenausstattung, Tisch und Sitzgelegenheiten. Dafür hatte ein Tieflader die drei jeweils bis zu 700 Kilo schweren Gondeln in die Industriestraße gebracht und abgeladen.