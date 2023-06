Neckarsteinach-Darsberg. (cm) "Es ist alles trocken, das geht richtig schnell", sagt Stadtbrandmeister Sven Schmitt. Wie schnell sich derzeit ein Brand auf einem Feld ausbreiten kann, erlebten die Feuerwehren am Samstagmittag im Stadtteil Darsberg.

Hier brannte eine abgemähte Wiese auf einer 50 mal 100 Meter sowie einer 30 mal 20 Meter große Fläche. Dass es nicht mehr wurde, war dem Einschreiten von Landwirten und der Feuerwehr zu verdanken. Sie verhinderten eine Ausbreitung.

"Am Anfang sah das schlimm aus", berichtet Schmitt. Es brannte eine am Ortseingang von Darsberg, von Neckarsteinach kommend rechts. Dass es gleich zwei Brandherde gab, sei aber nicht auf Brandstiftung, sondern auch Funkenflug zurückzuführen. "Es war ziemlich windig", so Schmitt. Zudem lag die Ursache laut Schmitt auf der Hand: Ein Landwirt wollte das Heu auf dem Feld gerade zu Ballen pressen, als das Feuer ausbrach.

Die Darsberger Feuerwehr hielt zusammen mit mehreren Landwirten die Flammen in Schach, bis weitere Feuerwehren eintrafen. "Es musste schnell gehen", betonte Schmitt. Immerhin trennte das Feuer nur noch eine, aber ungemähte grüne Wiese vom Wald.

Um ein solches Feuer zu löschen, wird viel Wasser gebracht – sehr viel Wasser. Deshalb wurde Unterstützung der Feuerwehren aus Neckargemünd und Hirschhorn angefordert und es wurde ein Pendelverkehr eingerichtet, um das Wasserleitungsnetz nicht zu überlasten. Nach zwei Stunden war der Einsatz schließlich beendet.