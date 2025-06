Von Meike Paul

Neckarsteinach. Die Torte stand bereit: ein kunstvolles Meisterwerk mit liebevoll gearbeiteten Motiven beider Kirchen. Als um 15 Uhr das silberne Messer in den süßen Teig fuhr, war es ein Moment voller Symbolik: ein gemeinsamer Anschnitt, wie bei einer Hochzeit.

Und in gewisser Weise war es das auch – eine Hochzeit der Konfessionen, der Traditionen, der Menschen. Mit dabei: die Vierburgenkönigin Lucy Lennartz, Burgfräulein Carolin Greulich, Bürgermeister Lutz Spitzner sowie die Pfarrer Norbert Feick und Pater Alexander, die diesen Moment mit einem Lächeln und vielen Augenpaaren auf sich gerichtet zelebrierten.

Livemusik und Illumination gab es am Samstagabend zwischen den beiden Kirchen – das kam bei den Besuchern prima an. Foto: Alex

Der Tortenhunger? Groß. Die Herzen? Offen. Was danach folgte, war ein Tag, wie ihn Neckarsteinach nicht alle Jahre erlebt – und doch zum 25. Mal feiern durfte.

Das ökumenische Kirchstraßenfest ist weit mehr als ein Gemeindefest: Es ist gelebte Nachbarschaft, moderner Glaube, eine Umarmung zweier Kirchen, die sich auf Augenhöhe begegnen. Dieses Jahr wurde das Jubiläum mit allem gefeiert, was dazugehört: Musik, Theater, Andacht – und einer Lasershow, wie man sie in der Kirchenstraße noch nicht gesehen hatte.

Der Duft von Gegrilltem zog über das Kopfsteinpflaster, dazwischen schattige Plätze unter bunten Sonnenschirmen, einer davon mit Wassermelonenaufdruck. Die evangelische Kirche spendete zusätzlich Schatten – ein Segen an diesem heißen Samstag.

Zwischen Kuchenbuffet und Getränkestand waren sie mittendrin: Eric und Max Zepnik, Sohn und Ehemann der Küsterin Andrea Zepnik, die mit Herzblut zapften, was das Fass hergab. "Ohne unsere 50 ehrenamtlich Mitarbeitenden könnten wir das nie stemmen", betonte Pfarrer Norbert Feick im Gespräch mit der RNZ. "Wir schauen immer: Wann sind unsere Leute bereit, mit Herz und Händen dabei? Dieses Jahr waren sie es in besonderer Weise", entgegnete er, ob man künftig vor der Hitze in einen anderen Monat fliehen wolle.

Doch das gestaltet sich aufgrund der Kalender schwierig. "Wir haben daher das Fest etwas in den Nachmittag und Abend gerückt", betonte der Kirchenmann, dem viel an dem Wohl der Menschen liegt.

Schon der Samstag hatte es in sich. Das Café Steigleder stellte zum dritten Mal seine Festtagstorte zur Verfügung – kostenlos, versteht sich. Kinderprogramm und Bläserchor rundeten das Angebot ab. Doch der Höhepunkt kam mit dem Sonnenuntergang: Die Kirche verwandelte sich in eine Bühne aus Licht, als erstmals eine Lasershow über die Fassaden tanzte – modern, mutig, magisch.

Am Sonntagmorgen sollte aus der Kirche ein großer, offener Begegnungsraum werden: Alle Kirchenbänke waren dafür am Vortag rausgeräumt worden, stattdessen Tische aufgestellt, festlich dekoriert von Küsterin und Floristin Andrea Zepnik. Ein Agapemahl mit Traubensaft, Brot und einem kleinen Sektempfang schuf Raum für Begegnung.

Dabei sollte nicht nur gemeinsam gesungen werden – an den Tischen wurden Tischreden gehalten: Persönliche Worte darüber, wie die Gemeindemitglieder die Ökumene erleben. "Für uns ist es auch etwas Besonderes", so Pfarrer Feick, der sich mit Sonnencappy in das Treiben der Kirchstraße gemischt hatte.

Evangelische Stühle trafen auf katholische Tischdecken. Ökumene – auch in der Einrichtung "Wir teilen Lust und Last – und auch den Gewinn", sagte Feick augenzwinkernd und es klang weder altklug noch aufgesetzt, sondern nach einer Kirche, die lebt, die zulässt, die befähigt.

Aktuell müsse man zum Glück nicht für Reparaturen sparen. Aber als die evangelische Kirche Dacharbeiten zu bezahlen hatte, sammelten die Katholiken selbstlos mit. Als am Samstagnachmittag dann Pater Alexander und Pfarrer Feick gemeinsam Loriot-Sketche aufführten – darunter das legendäre "Frühstücksei" und "Ich sitze hier" – war das Lachen ehrlich und herzlich.

Zwei Pfarrer, nicht predigend, sondern spielend, augenzwinkernd und menschlich. "Es geht um Begegnung, nicht um Belehrung", so Feick. "Wir wollen zeigen, dass Kirche nahbar ist – und voller Freude."

Ein Drohnenbild hielt das bunte Treiben von oben fest: Menschen, die gemeinsam feiern, essen, lachen, beten – ein Bild, das mehr sagt als tausend Worte. Dass dieses Fest nicht jedes Jahr gefeiert werden konnte – zuletzt wegen Corona ausfallen musste – macht die diesjährige Ausgabe umso wertvoller.

Das 25. Kirchstraßenfest war ein Fest der Verbundenheit. Neckarsteinach hat gezeigt, wie Ökumene heute gehen kann: Dass Glaube verbinden soll – nicht trennen.