Von Christoph Moll

Neckargemünd/Neckarsteinach. Melanie Rosinus kann sich noch erinnern, als wäre es gestern gewesen: "Da stand das Wasser", erzählt die 47-Jährige und zeigt auf die Fenster im ersten Stock ihres Hauses am Hanfmarkt in einer Höhe von etwa fünf Metern. Am Montagmittag sitzt die Neckargemünderin entspannt auf einem Stuhl ein paar Meter entfernt vor ihrer