Neckarsteinach/Neckargemünd. (luw) Für die kommenden Tage werden erhöhte Pegelstände am Neckar erwartet. Wie die Stadt Neckarsteinach mitteilt, bleibt der Parkplatz am Neckarlauer gesperrt; dort abgestellte Fahrzeuge sollen umgehend weggefahren werden.

Für den für die beiden Städte am Neckar relevanten Pegel in Gundelsheim sagt die Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg ab diesem Freitagmorgen einen Stand von knapp drei Metern vorher.

In Neckargemünd werden ab einem Pegel von 4,50 Meter in Gundelsheim der Neckarlauer überflutet, ab 4,70 Meter der Parkplatz unter der Friedensbrücke und ab 4,80 Meter die Parkplätze am "Schwanen".

Insofern dürfte dieses Hochwasser keine allzu großen Folgen haben. Laut der Prognose der Landesanstalt könnte der Pegel in Gundelsheim ab Sonntag, 5. Januar, aber auf über drei Meter steigen, am 6. Januar werden nach bisherigem Stand sogar fast vier Meter erwartet.