Neckargemünd/Neckarsteinach. (bmi) Zwei Tage Dauerregen haben ausgereicht: Auf dem Neckar herrschte am Mittwoch Hochwasser. Die zwischen Neckargemünd und Neckarsteinach verkehrende Fähre hat daher im Laufe des Vormittags ihren Betrieb eingestellt, wie ein Fährmann mitteilte.

Der Scheitel des Hochwassers mit einem Pegel von 3,25 Meter am nächstgelegenen Messstandpunkt in Gundelsheim war laut Hochwasservorhersagezentrale Baden-Württemberg dann am Mittwochmittag erreicht. Erwartet werden ein schnelles Abfließen und die Aufnahme des Fährbetriebs zwischen Neckarhäuserhof und Neckarhausen im Laufe des Tages, spätestens am Freitag.

Ort des Geschehens

Beeinträchtigungen für Parkplätze am Neckar gab es diesmal keine: Der große Lauer in Neckarsteinach steht ab einem Pegel von 3,40 Meter unter Wasser, in Neckargemünd wird es erst ab 4,50 Meter kritisch.