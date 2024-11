Neckargemünd/Meckesheim. (bmi) Bauarbeiten statt Feuer als Rauchursache und ein gefallener Baum neben statt auf der Straße: Weniger dramatisch als befürchtet verliefen zwei Feuerwehreinsätze am Dienstag. In Neckargemünd rückten gegen 11.20 Uhr alle Abteilungen samt Rettungsdienst und Polizei zu einem Geschäftshaus in der Karl-Landsteiner-Straße aus – Brandmelder und ein Notruf wiesen hier auf eine Rauchentwicklung hin.

Vor Ort stellte sich schnell heraus: Bautätigkeiten hatten den Rauch in Keller und Erdgeschoss verursacht. Nach einer Stunde Be- und Entlüftung gingen die Beschäftigen zurück an den Arbeitsplatz.

In Meckesheim rückte die Wehr indes gegen 11.50 Uhr zu einem Sturmschaden in Richtung Oberhof aus. Anders als gemeldet, war die dortige Kreisstraße K4178 nicht blockiert: Ein Baum lag neben der Fahrbahn, die Wehr musste diese nur etwas reinigen.