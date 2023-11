B37-Radspur darf für immer bleiben

Von Christoph Moll

Neckargemünd/Heidelberg. Lange hat sich das Bundesverkehrsministerium in Berlin Zeit gelassen, doch nun steht fest: Die Radspur auf der Bundesstraße B37 darf für immer bleiben. Dies teilte das Landesverkehrsministerium in Stuttgart am Donnerstagnachmittag mit. Dieses war für den bisherigen und mehrfach verlängerten Verkehrsversuch zwischen Neckargemünd