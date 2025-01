Neckargemünd/Bammental. (pri) Am heutigen Donnerstagnachmittag zog ein Unwetter mit Starkregen und Sturm über die Rhein-Neckar-Region. Im Bereich der Friedensbrücke in Neckargemünd stürzte ein massiver Baum auf die Fahrbahn. In Richtung Neckargemünd ist die Brücke gesperrt. Glücklicherweise wurde kein Auto auf der stark befahrenen Straße getroffen.

Auch in Bammental sorgte der Sturm für Schäden. So ist die Feuerwehr Bammental zusammen mit dem Bauhof an der Bahnstrecke im Einsatz. Dort stürzen während des Unwetters gleich drei Bäume in Richtung der Oberleitung der Bahnstrecke.