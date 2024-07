Neckargemünd. (cba) Es war ein Termin, den die städtischen Mitarbeiter weniger mit dem Durchwühlen von Aktenbergen, sondern vielmehr mit "Probeliegen" vorbereitet hatten. Und eigentlich hätte es ein richtiger Strand werden sollen, doch es darf kein Sand in der Neckar gelangen, daher ist der "Chillout"-Bereich am Neckarlauer nur ein Pseudo-Strand. Aber einer, der zum Entspannen und zum kontemplativen Weitblick aufs Neckargestade durchaus einlädt – mit Liegestühlen, die für 20 Euro Pfand bei den örtlichen Gastronomen zur Verfügung stehen.

Die Stadt eröffnete am Freitag ihren Neckarstrand. Bürgermeister Frank Volk erklärte: "Wir müssten umfangreiche Baumaßnahme durchführen, um den Sand tatsächlich an Ort und Stelle zu halten." Daher hat die Stadt eben schlicht darauf verzichtet. "Es gibt keine einfache Lösung", sagte Volk bei strahlendem Wetter und mit Blick auf die eigens angekarrte Palme und den Oleander-Strauch.

Der Altstadt-Abendbummel stand diesmal ganz im Zeichen des Fußballs. Foto: Barth

Der Neckarstrand wurde zum ersten Mal eingerichtet. "Wir probieren dieses Jahr mal aus, ob das funktioniert", sagte Volk auch in Hinblick auf die Parksünder. Ein Halteverbot auszuschildern, sei dort nicht möglich. Die Verkehrssituation und den ruhenden Verkehr in den Griff zu bekommen, dürfte die größte Herausforderung sein. "Das sind eben solche Dinge, mit denen man zu kämpfen hat, wenn man eine gute Idee einfach und pragmatisch umsetzen möchte", merkte Volk an.

Die Hoffnung, dass der Neckar bei dem gerade zurückliegenden Hochwasser so viel Sand zurücklässt, dass es für den Neckarstrand gereicht hätte, hat sich nicht erfüllt. Ganze 80 Kubikmeter Sand wären erforderlich gewesen, um die Fläche einzudecken. Für den Probebetrieb habe man schließlich darauf verzichtet, "denn auch Sand wird zunehmend kostbarer", erklärte Frank Volk.

Damit auf dem "Strand" alles mit rechten Dingen zugeht, stehen außerdem Schilder bereit, auf denen aufgelistet ist, was verboten und was erlaubt ist. "Wir möchten ja auch nicht unbedingt die ,Cannabis-Fraktion’ hier haben", erklärte Volk. Die Gastronomiebetriebe seien überdies sofort von dem Konzept begeistert gewesen und hätten ihre Mitwirkung zugesagt. Auch in den Gemeinderatsgremien sei das Vorhaben "relativ geschmeidig" durchgewunken worden.

Beim ersten "Probe-Chillen", kurz vom "Abendbummel", wurden die Strandliegen gleich von Gemeinderatsmitgliedern und auch von Volks Nachfolger Jan Peter Seidel getestet. Seidel erklärte außerdem, wie die Idee entstanden ist: "mit freundlicher Amtshilfe der Stadt Heidelberg". Denn mit der dortigen Stabsstelle "Stadt an den Fluss" habe er mehrere Varianten durchkalkuliert – mit und ohne Sand.

Bei der Stadtverwaltung Heidelberg sei die Botschaft gewesen, das Vorhaben zunächst mal zu testen und dabei in einem ersten Jahr festzustellen, welche Konflikte möglicherweise entstehen könnten. Was nun noch fehlt, ist schlicht der Sommer. "Mit der Wärme kommen dann bestimmt auch die Menschen, die hier den Neckar genießen wollen," schätzt Seidel.

Danach ging’s weiter zum Abendbummel auf dem Marktplatz, kurz vor dem Anpfiff des EM-Spieles Deutschland gegen Spanien. Daher herrschte freilich das Thema Fußball allerorts vor – auch in der Altstadt. Jens Hertel vom Abendbummel-Team des Gewerbevereins verdeutlicht: Trotz des wichtigen EM-Spiels habe man den Abendbummel durchführen wollen, zumal vorher nicht absehbar war, dass Deutschland an diesem Freitag antritt.

Zudem wolle man an der Tradition festhalten, den ersten Freitag des Monats verlässlich für den Abendbummeln zu reservieren. Mit Torwand-Schießen, Fußball-Dart und einem Quiz stimmten sich die Besucher – darunter viele Kinder – auf den sportlichen Abend ein. Etwas abgespeckt war der Abendbummel aber doch, ein Getränkestand war diesmal nicht aufgebaut worden. Doch am Neckarlauer warteten auf die Gäste Liegestühle und die Gastronomen mit kühlen Getränken.