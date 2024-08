Neckargemünd. (cm) Das Deutschland-Ticket hat schon für einige Schlagzeilen gesorgt – positive wie negative. Nun erlebte eine 15-Jährige aus Neckargemünd einen ärgerlichen Vorfall und wurde des "Schwarzfahrens" bezichtigt, obwohl sie ein gültiges Ticket in der Tasche hatte.

Die Jugendliche war Anfang Juli mit ihrer Klasse mit dem Zug vom französischen Wissembourg nach Neckargemünd gefahren. Sie hatte laut ihrer Mutter ihr Deutschland-Ticket als Chipkarte, ihren Personalausweis und ihren Schülerausweis dabei. Bei der Kontrolle stellte der Mitarbeiter der Bahn fest, dass ihr Ticket angeblich nicht gültig sei und seit April gesperrt wäre.

Er stellte ein Mahnticket in Höhe von 77,80 Euro aus. Die Summe setzt sich aus 60 Euro Mahngebühr und 17,80 Euro regulärer Tarif für die Strecke zusammen. Er forderte die 15-Jährige auf, sich an die Rhein-Neckar-Verkehrsgesellschaft (RNV) zu wenden, wo sie ihr Deutschland-Ticket erworben hatte.

Dort wurde laut der Mutter schließlich festgestellt, dass das Ticket gar nicht gesperrt sei. Die Ursache für die angebliche Ungültigkeit des Tickets wurde bei der Deutschen Bahn gesehen, da deren Auslesegerät wohl einen Fehler hatte. Die Gültigkeit des Tickets sei von der RNV auch schriftlich bestätigt worden.

Damit war die Sache aber nicht erledigt. Denn die Mutter sollte weiterhin eine Bearbeitungsgebühr von sieben Euro bezahlen. "Meine Tochter hatte laut RNV ein gültiges Deutschland-Ticket dabei, der Beitrag wird monatlich von unserem Konto abgebucht und es handelt sich rein um einen Fehler der RNV oder der Deutschen Bahn, für den wir jetzt bezahlen sollen und bisher nicht einmal wissen, ob sie bei der nächsten Kontrolle nicht schon wieder Probleme bekommt", ärgert sich die Neckargemünderin.

Bei einer weiteren Kontrolle konnte das Ticket erst beim zehnten Versuch korrekt eingelesen werden. Ihre Tochter könne nicht mehr sicher sein, dass sie nicht wieder des "Schwarzfahrens" bezichtigt werde. "Sie war fix und fertig nach dem Vorfall", berichtet die Mutter. "Sie wollte nicht mehr mit der Bahn fahren, ist aber auf das Ticket angewiesen."

Die RNZ fragte zunächst bei der Bahn nach und wollte wissen, ob es sich um ein weiter verbreitetes Phänomen handelt und wie sich Fahrgäste in solchen Fällen verhalten sollen. "Wir bedauern den Fall, allerdings sind uns keine Probleme im Zusammenhang mit der Kontrolle bekannt", teilte eine Sprecherin lediglich mit und verwies an die RNV als Aussteller des Deutschland-Tickets.

"Grundsätzlich können auch bei der Kontrolle des Deutschland-Tickets als Chipkarte unterschiedliche, kundenspezifische Gründe vorliegen, warum eine Überprüfung fehlerhaft oder negativ ausfällt", erklärt RNV-Sprecherin Lydia Dartsch. Man könne aber keine größeren beziehungsweise häufigen Probleme bei der Überprüfung der Tickets feststellen. In wenigen Fällen könne es vorkommen, dass ein Ticket nicht eingelesen werden kann. Dies könne unterschiedliche Gründe haben.

Sowohl bei der Chipkarte als auch bei dem Lesegerät könnten unterschiedliche Gründe oder Ursachen vorliegen, sollte es sehr vereinzelt zu technischen Problemen kommen. So könne es, wie bei Kredit- oder EC-Karten auch, bei der Chipkarte in seltenen Fällen vorkommen, dass der in der Karte eingelassene Chip bei der Generierung oder später bei der Aufbewahrung Schäden abbekommt.

Aber auch die Geräte, mit denen die Karten eingelesen werden, könnten aufgrund von Synchronisierungs- und Systemupdates zum Zeitpunkt der Kontrolle eine Fehlermeldung anzeigen. Auch Anwenderfehler beispielsweise in Form eines ungültigen oder veralteten Tickets wie einer Vorgängerkarte ohne Chip könnten Ursache einer fehlerhaften Überprüfung sein.

Sollte das Einlesen eines RNV-Tickets durch ein anderes Verkehrsunternehmen zu Problemen geführt haben, würden Kunden gebeten, sich mit der RNV in Verbindung zu setzen. Die RNV überprüfe dann in einem nächsten Schritt den Status des Tickets. Sollte mit dem Abo alles in Ordnung – also das Ticket zum Zeitpunkt der Kontrolle gültig – gewesen sein, erhalte der Kunde eine Bestätigung, mit der er sich an das entsprechende Verkehrsunternehmen wenden könne. Denn dieses ist als kontrollierendes Unternehmen auch für die Erhebung einer etwaigen Bearbeitungsgebühr zuständig – in diesem Fall also die Bahn.

Ein Sprecher der Bahn erklärte auf erneute RNZ-Anfrage, dass kein Bearbeitungsentgelt fällig werde, wenn die Ursache für das Nicht-Einlesen des Tickets das Kontrollgerät des Prüfers gewesen sei. Kunden müssten dann das gültige Ticket nachträglich vorlegen. "Es kommt nur selten vor, dass eine Bearbeitungsgebühr zurückgenommen wird", so der Sprecher. "Dafür müssen entsprechende fachliche Gründe vorliegen."

Die Bahn prüfte den Vorgang auf RNZ-Anfrage nun noch einmal, hält aber an den 7 Euro fest. "Das Deutschland-Ticket der Kundin war bei der Kontrolle gesperrt", teilte ein Bahnsprecher mit. "Warum das Ticket gesperrt war, können wir nicht beantworten." Da das Ticket aber gültig gewesen sei, habe man die Forderung auf 7 Euro reduziert.

Diese bleibe aber weiter bestehen, da kein technischer Fehler des Lesegerätes vorlag und die Sperrung des Tickets durch das zuständige Verkehrsunternehmen – hier die RNV – erfolgte. Und dieses behauptet bekanntlich, dass es keine Sperrung gegeben habe. Die Mutter der 15-Jährigen hat nun einen Anwalt eingeschaltet.

Mit Mahngebühr sind inzwischen 14 Euro fällig.