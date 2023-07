Neckargemünd. (pol/mün) In der Bahnhofsstraße in Neckargemünd kam es am Freitagmorgen gegen 9 Uhr zu einem Wasserrohrbruch auf Höhe der Hausnummer 70. Die Stadtwerke Neckargemünd sind vor Ort und arbeiten mit Hochdruck an der Behebung, heißt es in einer Mitteilung. Die Arbeiten würden voraussichtlich noch am Nachmittag beendet.

Die Wasserversorgung musste nicht unterbrochen werden.

Ort des Geschehens

Die Bahnhofstraße ist allerdings bis auf Weiteres halbseitig gesperrt. Der Verkehr wird mittels einer Ampelschaltung geregelt.