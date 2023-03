Gerne gibt Lutz dann auf dem Vereinsgelände im feierlichen Rahmen persönlich Gartentipps. Werbung möchte er auch fürs Selbstversorgen machen. Es gebe immer weniger Gemüsegärten in der Region. "Weil die Preise in den Discountern noch immer meist unschlagbar sind, schreckt das viele Leute ab, selbst anzupflanzen."

"Die ganzen Osterblumen sind für wechselhaftes Wetter gemacht", weiß Lutz. Er sei großer Fan von Narzissen – den Osterglocken. Und weil auf dem Vereinsgelände viele Zwiebeln verteilt sind, will man in diesem Jahr auch das zweite Narzissenfest feiern. "Es kommt auf den Blütenstand an. Aber wir rechnen aktuell mit dem 26. März."

Denn dabei besteht keine Gefahr, Blütenansätze abzuschneiden. "Im Gegenteil", versichert Lutz: "Der Rückschnitt regt das Wachstum an. Es bilden sich besonders viele und kräftige Blüten." Allzu lange sollte man mit den Arbeiten aber nicht warten: Vögel wollen schon bald ungestört ihre Nester bauen und brüten. Zu ihrem Schutz dürfen Hecken in Deutschland nur in den Wintermonaten stark geschnitten werden.

"Rosen- und Sommerflieder vertragen es, gestutzt zu werden. Auch Gräser und Gartenhibiskus dürfen rückgeschnitten werden", sagt er. Doch Vorsicht: Das Bundesnaturschutzgesetz verbietet in der Zeit vom 1. März bis 30. September grundsätzlich den radikalen Schnitt wichtiger Biotopstrukturen wie Röhrichte, Bäume, Hecken, Gebüsche und sonstige Gehölze. Idealerweise kümmern sich Gärtner um Pflanzen, die am diesjährigen Holz blühen.

Neckargemünd-Waldhilsbach. Ran an die Gartenschere: Jetzt wird geschnippelt. Wer seinen Garten fit für den Frühling machen möchte, der sollte jetzt mit den Rückschnittarbeiten beginnen. Das jedenfalls rät Landschafts- und Gärtnermeister Stefan Lutz. Als Zweiter Vorsitzender des Obst- und Gartenbauvereins Waldhilsbach kümmert er sich um die Pflanzenwelt auf seinem, aber auch dem Vereinsgrundstück.

Von Meike Paul

Auf die Frage, ob denn nächtlicher Frost den Pflanzen schade, winkt der Experte ab: "Das ist noch alles im Rahmen. Wir sind zwar etwa zwei Wochen im Vergleich zum Vorjahr hinterher, aber das verkraften die Pflanzen, die jetzt schon ausgetrieben haben." Zwiebeln, die bereits geblüht haben, seien ebenfalls hart im Nehmen.

Ein Setzling Weißkohl koste rund 40 Cent. "Der gezogene Kohl an der Gemüsetheke kommt auf 99 Cent und hat keine Arbeit gemacht." Trotzdem, so Lutz, könne in der schweißtreibenden Gartenarbeit auch viel Glück gefunden werden. Es könnte ein entspannendes Hobby im stressigen Alltag sein.

Außerdem kann es Spaß machen. "Mit Kindern in der Wohnung am Fenster Tomaten- und Erdbeerpflanzen ziehen – das ist jetzt möglich – und die dann gegen Ende April, Anfang Mai, nach den Eisheiligen ausbringen, später ernten", schwärmt Lutz: "Das ist doch klasse."

Das Frühjahr sei zudem beste Pflanzzeit für mehrjährige Kräuter, die etwas Zeit zum Einwachsen benötigen, wie etwa Thymian, Salbei und Bohnenkraut. "Für frostempfindliche Kräuter wie Basilikum oder Zitronenverbene gilt aber das Gleiche wie für die Tomaten: besser erst nach den Eisheiligen vom 11. bis 15. Mai pflanzen."

Generell empfiehlt der Experte, Pflanzen zu benutzen, die wenig Wasser benötigen – beziehungsweise die Beete so vorzubereiten, dass sie Regenwasser gut speichern. "Gut gemacht spart das Arbeit und Wasserkosten." Lutz empfiehlt richtig zu mulchen: Eine Schicht pflanzlicher oder mineralischer Materialien schützt den Boden vor Witterungseinflüssen und verlangsamt im Sommer zu schnelles Verdunsten des im Boden befindlichen Wassers.

Gleichzeitig werde das Wachstum unerwünschter Wildkräuter vermindert. Womit man am besten mulcht? Zum Beispiel mit Stroh oder vermeintlichen Gartenabfällen – das könne von Beet zu Beet variiert werden.