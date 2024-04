Neckargemünd-Dilsberg. (fhs) "Die Fahrlehrer hier sind alle aus seiner Akademie hervorgegangen", sagt Andreas Erles, Ortsvorsteher von Dilsberg und selbst ein Fahrschüler des langjährigen Fahrschulbetreibers Fidel Mattes. Er ist jetzt im Alter von 93 Jahren gestorben und wird am morgigen Freitag auf dem Friedhof Dilsbergerhof zur ewigen Ruhe gebettet.

Mattes’ Bekanntheit hat aber nicht nur mit dem Vermitteln des Autofahrens zu tun; der 1931 im südwürttembergischen Irndorf geborene Mattes blickte weit über sein jeweiliges Lenkrad hinaus: Nach einer Maschinenschlosserlehre wurde er erst Mühlenbauer, wechselte dann aber in den Polizeidienst, war zur Ausbildung in Freiburg und bei der Bereitschaftspolizei in Göppingen. Am Abendgymnasium in Stuttgart holte Mattes das Abitur nach, kam 1961 zum Jura-Studium nach Heidelberg und wohnte seitdem in Neckargemünd.

Zur Finanzierung seines Studiums arbeitete Mattes als Fahrlehrer in der Fahrschule Zimmermann und machte sich später selbstständig. Mattes studierte in Heidelberg auch Geschichte. In Jura spezialisierte er sich aufs Verkehrsrecht. Auch nach Übergabe der Fahrschule an seine Söhne blieb er in der Fahrlehrerausbildung aktiv. Er hatte 1974 die Verkehrsfachschule gegründet, die er leitete, bis er 80 wurde.

Geschichtliches faszinierte den ewig Wissenshungrigen, der seine Kenntnisse aber nicht nur behielt, sondern sie ebenso gerne einer weiteren Öffentlichkeit vermittelte – etwa in Vorträgen beim Förderverein der evangelischen Kirchengemeinde. Umfassende Kenntnisse hatte Mattes neben der Historie auch in Philosophie, Religion, Baukunst, Naturwissenschaften und Astronomie. Gerne besuchte er als Hörer Volkshochschulveranstaltungen. Mattes gehörte der Kolpingfamilie und der CDU an, war aber über die Mitgliedschaft hinaus nicht aktiv. Er spendete viel an unterschiedliche Institutionen, berichtet sein Sohn Roland.

Eine besondere Leidenschaft Mattes’ war das Verfassen von Gedichten: Tausende entstanden über die Jahre hinweg. "Er hat sie immer geschrieben – und wenn er irgendwo eingeladen war oder bei Festen hat er sie verteilt" erinnert sich Bernhard Hoffmann, ehemaliger Dilsberger Ortsvorsteher. Gesammelte und gebundene Gedichte hatte Mattes auch dem Stadtarchiv übergeben.

Unter seinen Kurzgedichten war unter anderem auch das Folgende mit dem Titel "Mensch und Kosmos": "Es herrschet seit der Urzeit fern / In allen Dingen ein Stück Stern. / Und von allen Wesen kann man sagen, / dass sie einen Teil des Kosmos in sich tragen: / So waltet fort in Sein und Zeit / immerdar die Ewigkeit."