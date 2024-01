Von Christoph Moll

Neckargemünd. Das Freibad bekommt ein neues Kassensystem. Das hat der Gemeinderat in seiner jüngsten öffentlichen Sitzung bei drei Gegenstimmen und drei Enthaltungen der Grünen beschlossen. Hierfür wurden 75.000 Euro auf zwei Jahre verteilt zur Verfügung gestellt. Das neue System soll Besuchern einige Erleichterungen bringen.

"Beim Workshop zur Zukunft des Freibads hat sich herausgestellt, dass ein neues Kassensystem gewünscht wird", berichtete Bau-Fachbereichsleiter Jan Seidel. Man habe sich die Systeme aller Freibäder in der Umgebung angeschaut und diese "technisch analysiert". Wichtig sei eine Schnittstelle zum städtischen Buchungssystem. Gewünscht worden sei eine "Fast Lane", also ein separater Eingang mit einem Drehkreuz für Inhaber von Jahreskarten, die automatisch erkannt werden. Bisher müssten diese 20 bis 30 Sekunden an der Kasse hinter anderen Badegästen warten. Nun schaffe man den Einlass in fünf Sekunden.

"Die Besucher des Schwimmbads kommen in Wellen", wusste Seidel. "Und die größte Welle kommt um 13 Uhr." Von einer komplett digitalisierten Kasse mit Abschaffung des Personals riet Seidel ab. "Dann braucht man nämlich jemanden, der den Besuchern das System erklärt", meinte er. Künftig könnten Besucher auch selbst im Internet Tickets buchen und dann mit einem QR-Code ebenfalls schnell ins Freibad kommen.

Mit den bisherigen alten Kassen, Abläufen und improvisierten Lösungen sei zwar ein erfolgreicher Betrieb weiter möglich, das System ist laut Stadt jedoch zunehmend veraltet, störanfällig und personalintensiv. Für den Umbau des Eingangsbereichs und der Drehkreuze sowie für Steuerungsterminal, Hardware, Scanner, Kassen und Bondrucker ist mit Kosten von 50.000 bis 55.000 Euro zu rechnen. Die Beschaffung und Anpassung einer geeigneten Software, Lizenz und Zertifikate kommen mit 12.000 bis 17.000 Euro hinzu. Eine Umsetzung sei "im Rahmen eines engen Beschaffungs- und Umsetzungszeitplanes" zum Saisonstart am 4. Mai "mit hoher Wahrscheinlichkeit" möglich.

"Grundsätzlich befürworten wir ein solches System natürlich", meinte Thomas Schmitz (Grüne). "Der vereinfachte Vorverkauf von Saisonkarten, die Vermeidung von langen Schlangen bei Hochbetrieb, wenn kein Personal da ist, um die Saisonkarteninhaber durchzuwinken, durch elektronische Drehkreuze, kurzfristig verfügbare elektronische Bestellsysteme und Fernsteuerungsmöglichkeiten für bestimmte Einlasstore sind alles gute Argumente."

Sie würden eine Entlastung von Personalkosten und eine Erhöhung der Kundenzufriedenheit bedeuten. "Die Menschen erwarten heute einfach, dass sie über das Handy kurzfristig Eintrittskarten lösen können. Schmitz erinnerte aber daran, dass ein umfangreicher Umbau des Bades mit Fördermitteln geplant sei. "Da kommt solch eine Investition aus unserer Sicht doch ein paar Jahre zu früh", fand er.

"Das Bad muss dann eh wahrscheinlich für eine Saison schließen, wenn wir das große Programm umsetzen wollen, es ist uns zudem nicht klar, ob wir nicht auch für diese Digitalisierungs-Maßnahme Fördermittel bekommen können." Aber selbst, wenn nicht: Es gebe ja zahlreiche Überlegungen, im Zuge der Generalsanierung neue Zugangsbereiche etwa seitlich am Bolzplatz zu schaffen und das Gelände solle neu aufgeteilt werden, was ebenfalls neue Zugänge bedinge. Zudem gebe es Überlegungen für einen ganzjährigen Betrieb.

"All dieses erfordert doch noch ein wenig Planung und Überlegung, welches System für all diese wachsenden Ansprüche das geeignetste ist", meinte Schmitz. "Wir sollten diese im Grundsatz sinnvolle Maßnahme erst dann angehen, wenn die Grundlagen geklärt sind und uns für die Übergangszeit mit analogen Lösungen, beispielsweise einer Hilfsperson, die den Einlass für Saisonkarteninhaber überwacht, behelfen." Auch auf diese gute alte Art könne man eine "Fast Lane" schaffen, die ärgerliche Wartezeiten vermeide.

Steffen Wachert (Freie Wähler) erinnerte daran, dass er sich schon lange ein neues Kassensystem wünsche. "Das Personal quält sich seit Jahren", sagte er. Bei einer Umsetzung mit Fördermitteln rechnete er mit einer Verzögerung um drei bis vier Jahre. Je früher ein neues System komme, desto besser. Wachert sah allerdings eine erhöhte Gefahr des Missbrauchs von Saisonkarten, wenn es keine Fotos darauf und keine "Blickkontrolle" mehr gebe. Fachbereichschef Seidel meinte, dass mit einer Karte nicht mehrere Personen Einlass bekommen. Es handele sich aber um eine Abwägung zwischen Datenschutz und möglichem Missbrauch.

"Ein neues System macht die Nutzung des Freibads attraktiver und für die Stadt günstiger", fand Maximilian Bernauer (CDU). Und die Stadt spare "immense Personalkosten". "Alles andere als eine Zustimmung wäre ein Zeichen gegen Digitalisierung", fand er.

Matthias Hornung (SPD) meinte, dass die Argumente für ein neues System schlüssig und sinnvoll seien. Er gab zu bedenken, dass gerade ältere Personen Schwierigkeiten mit digitalen Bezahlsystemen hätten. Dies habe die Corona-Zeit gezeigt. Und ein großer Teil der Stammkundschaft sei älter. "Diese Personen sollen auch Zugang bekommen und eine analoge Alternative haben", forderte Hornung. Eine solche sei auch für einen Ausfall des Systems wichtig.

Tickets müssten auch wie bisher verkauft werden können. Hornung wollte wissen, welche Kosten konkret entfallen. Seidel erklärte, dass die Besetzung einer zweiten Kasse in Spitzenzeiten entfällt. Mit einem Ausfall des Systems sei an einem Tag pro Saison zu rechnen. Dann gebe es freien Eintritt. "Das neue System bringt unser Freibad voran", so Volk.