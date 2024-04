Neckargemünd. (nah) Von Mittag bis spät in den Abend hinein versprachen am Wochenende über 20 Stände, verlockende Düfte und einladend präsentierte Leckerbissen im unteren Teil des Menzerparks ein Fest für die Sinne: Dort hatte das Streetfoodfestival der Agentur tat&drang Foodtrucks, Stände und Pavillon-Zelte aufgebaut. Nach der erfolgreichen Premiere bei besten Wetter im vergangenen Jahr machten Standbetreiber und Besucher dieses Jahr ganz andere Erfahrungen: Der April setzte dem Festival mit Regengüssen und Kälte zu. Der geplante Freitagabend war abgesagt worden – und gut, wer am Samstag oder Sonntag Gummistiefel anzog, denn die grüne Wiese verwandelte sich in eine matschige Fläche.

Standbetreiber wie Besucher trotzten den Bedingungen. Am Samstag war eine halbe Stunde nach der Öffnung das Parkhaus bereits voll besetzt, und der Menzerpark füllte sich mit Besuchern. Die kamen nicht nur aus Neckargemünd, sondern auch von umliegenden Ortschaften aus Aglasterhausen, Neckarsteinach, Heidelberg, Meckesheim oder Wiesenbach. Ein Spaziergang an den Ständen vorbei empfahl sich, um sich einen Überblick über das reichhaltige und abwechslungsreiche Angebot zu verschaffen. Dann aber stand die Entscheidung an, von welcher Köstlichkeit man als erstes probieren wollte. Die Vielfalt der Aromen und Geschmacksrichtungen machte das nicht leicht. Das Streetfoodfestival bot ein wahres Schlaraffenland für Feinschmecker und Foodies.

Umringt von den Ständen war in der Mitte ein Aufenthaltsbereich geschaffen worden. Hier konnte man an den aufgestellten Tischgarnituren das ausgewählte Essen genießen. Viele zogen es aber auch vor, ihre Häppchen gleich neben dem Stand stehend zu verspeisen. Liegestühle standen unter Zeltpavillons direkt vor der Bühne bereit und luden nach dem Genuss zum Verweilen ein, während Gitarrist und Sänger Kai Sonnhalter Songs wie "Don’t stop the music" oder "Heart of Gold" gefühlvoll und mit viel Groove interpretierte. Da konnte man sich doch bestens für einen weiteren Rundgang erholen.

Bereichernde Kulturen-Vielfalt

Die Vielfalt der angebotenen Speisen spiegelte die Vielfalt der Kulturen wider, die das Streetfoodfestival bereichern. Besucher konnten sich auf eine kulinarische Weltreise begeben, ohne auch nur einen Schritt über die Stadtgrenzen hinaus zu tun. Einer jungen Familie mundeten die mexikanischen Quesadillas , mit Käse gefüllte Tortilla-Wraps, vorzüglich. Da gab es ganz klar den Daumen nach oben. Der afrikanische Grillteller sah einladend aus, den Büffel-Burger hätte man auch gerne probiert, aber zuvor mussten es die Churros sein, die süß oder herzhaft genossen werden konnten. Die bestens bekannte "Maul Dasch" präsentierte sich in leckeren Variationen, karibische Genüsse wetteiferten mit koreanischen Streetfood und am Geschmack der Kanaren kam man ebenfalls kaum vorbei.

Und wer dann doch etwas unter den Wetterkapriolen litt, war gut beraten, eine heiße Tasse Kaffee und weitere Kaffeespezialitäten zu genießen. Am Sonntag, als sich die Villa Menzer mit ihren Freiräumen präsentierte, profitierten beide Veranstaltungen voneinander, die jeweils viel Publikum anlockten. Das Streetfoodfestival erwies sich nicht nur als ein Festmahl für den Gaumen, sondern erinnerte auch daran, dass Essen Menschen zusammenbringt und Kulturen verbindet.