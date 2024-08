Neckargemünd. (luw) Ein medizinischer Notfall hat am Donnerstagabend in der Schützenhausstraße für Aufsehen gesorgt. Ein Rettungshubschrauber landete auf der Eisenbahnbrücke und brachte den Patienten in eine Klinik. Dabei war dies auch ein "Einsatz" der besonderen Art für einige Neckargemünder Feuerwehrleute.

Es war um kurz nach 20 Uhr, als gerade im Feuerwehrhaus ein Ausbildungsdienst für ehrenamtliche Einsatzkräfte lief, wie der stellvertretende Kommandant Markus Odenwald auf Anfrage der RNZ berichtete. "Währenddessen meldete sich ein Passant bei der Feuerwehr: Er klagte über Schmerzen im Oberkörperbereich."

Die Einsatzkräfte unterbrachen natürlich ihr Programm und betreuten den Mann umgehend, ebenso riefen sie einen Rettungsdienst. Schnell kamen ein Rettungswagen und dann auch ein Hubschrauber. Dessen Besatzung lud den Patienten mit Verdacht auf Herz-Kreislauf-Probleme ein und flog los. Wie es dem Mann inzwischen geht, war am Freitag nicht zu erfahren.