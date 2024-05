Neckargemünd-Dilsberg. (cm) Die Schäden im Dilsberger Rathaus sind viel größer als gedacht: Bereits in der vergangenen Woche war bekannt geworden, dass die Ortsverwaltung einen Dachschaden hat und "dringende Sanierungsarbeiten" notwendig werden. Deshalb sollte diese bis Dienstag nicht besetzt sein.

"Ein akuter Schaden durch eindringende Nässe im Dach- und Sanitärbereich wurde vor zwei Wochen festgestellt und erste Maßnahmen eingeleitet", hatte Stadtsprecherin Nadine Thiele mitgeteilt. Aufgrund "nachfolgender genauerer Begutachtung" seien voraussichtlich größere Maßnahmen nötig. Und so kommt es nun.

"Die Tragwerkskonstruktion des Dachs am Gebäude Burghofweg 1, in dem die örtliche Verwaltungsstelle und die Abteilungswehr untergebracht sind, wurde aufgrund von eindringender Nässe beschädigt", teilte die Stadt mit. "Nach neuesten Prüfungen hatte sich der Zustand aktuell so verschlechtert, dass in der letzten Woche dringender Handlungsbedarf bestand."

Die örtliche Verwaltungsstelle Dilsberg liegt im Obergeschoss und sei seitdem vorübergehend geschlossen, Sanierungsarbeiten würden "unter Hochdruck in die Wege geleitet". "Gegenwärtig zeichnen sich keine Auswirkungen auf die Räume der Dilsberger Feuerwehr ab", hieß es.

Wie lange die Sperrung dauern wird, sei abhängig vom genauen Umfang der Arbeiten, der nach Sicherungsmaßnahmen und Deckenöffnung ersichtlich sein werde. Geschätzt werde zurzeit, dass die Verwaltungsstelle nach den Sommerferien wieder am alten Standort öffnen könne.

Für die Zwischenzeit konnte "dank des Entgegenkommens der Mückenlocher Nachbarn" schnell ein Ausweichquartier gefunden werden: Die Dilsberger Verwaltungsstelle werde temporär in die Ortsverwaltung im Mückenlocher Rathaus umziehen.

Wann genau das Übergangsquartier fertig ist, sei aber noch unklar. Die Dilsberger können bis dahin ihre Verwaltungsangelegenheiten im Neckargemünder Rathaus erledigen und werden dort gleich von einem bekannten Gesicht begrüßt. Denn die Mitarbeiterin aus Dilsberg ist zunächst hier im Einsatz. Die Stadt will bekanntgeben, wenn der Umzug abgeschlossen ist und welche Öffnungszeiten dann gelten.