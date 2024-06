Neckargemünd-Rainbach. (fhs) Nach Auskunft der Stadtwerke hat die Baufirma in der Ortsstraße von Rainbach ihre Arbeiten am Montag gegen Mittag abgeschlossen. Laut Stadtwerke-Sprecherin Ellen Frings sei die Straße damit wieder befahrbar und freigegeben. Wie berichtet war es am Freitag zu einem Wasserrohrbruch gekommen und die Ortsstraße gesperrt worden.

In den vergangenen rund 15 Jahren habe es hier keine derartigen Schadensfälle gegeben. "Vor einiger Zeit" sei ein Schaden an einer Wasserleitung im privaten Bereich aufgetreten und behoben worden. Die RNZ hatte am 27. Dezember von einem Wasserrohrbruch in Rainbach berichtet. 50 Gebäude im Bereich Ortsstraße, Am Mühlwald, Mühlweg und Am Neckarberg waren betroffen, hatten aber bereits wenige Stunden später wieder Wasser.

Laut Frings gibt es viele Gründe für Wasserrohrbrüche: Auf stärker befahrenen Straßen könne es zu Verschiebungen im Erdreich kommen, so dass sich eventuell Steine mit scharfen Kanten in die Leitung drücken. Eine Materialermüdung durch Alterung schließen die Stadtwerke im vorliegenden Fall aus.

Update: Montag, 17. Juni 2024, 19.44 Uhr

Wasserrohrbruch in Rainbach behoben

Neckargemünd-Rainbach. (RNZ) Der Wasserrohrbruch in der Ortsstraße in Neckargemünd/Rainbach ist behoben, das teilen die Stadtwerke Neckargemünd mit. Laut Informationen waren sie schnell vor Ort, um den Schaden zu beheben. Die Wasserversorgung der betroffenen Häuser konnte noch in der Nacht wiederhergestellt werden.

Die Ortsstraße, die in den Ortsteil Dilsberg führt, bleibt voraussichtlich bis Anfang nächster Woche gesperrt. Der Verkehr einschließlich des Busverkehrs wird umgeleitet.

Update: Samstag, 15. Juni 2024, 13.03 Uhr

Ortsstraße in Rainbach nach Wasserrohrbruch gesperrt

Neckargemünd-Rainbach. (fhs) Voraussichtlich bis in den Vormittag des morgigen Samstags gesperrt ist die Ortsstraße in Rainbach, die in den Ortsteil Dilsberg führt. Die Stadtwerke Neckargemünd reparieren dort einen Wasserrohrbruch, der am Freitag gegen 18 Uhr gemeldet worden war.

Einige Häuser sind derzeit komplett ohne Wasser. Nach Angaben der Stadtwerke auf ihrer Homepage soll die Versorgung im Laufe der Nacht wieder gesichert sein.

Die Reparaturarbeiten wie auch das Verbreiten der Informationen fielen am Freitagabend in den Zeitraum des ersten deutschen Fußballspiels bei der Europameisterschaft, so dass selbst Feuerwehrkommandant Dirk Weinmann zuerst lediglich aus dritter Hand über den Wasserrohrbruch Kenntnis erhalten hatte.

Über das Ausmaß des Schadens waren am Freitagabend noch keine verlässlichen Informationen zu bekommen.