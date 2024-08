Neckargemünd. (cm) Wie groß ist der Sanierungsbedarf an der sogenannten "Schützenhausbrücke"? Diese Frage ist noch offen. In der Nacht auf Dienstag wurde das Bauwerk, das die Bahnhofstraße – also die Ortsdurchfahrt – über die Bahngleise mit der Weststadt verbindet, genau unter die Lupe genommen. Wie Stadtsprecherin Nadine Thiele am Dienstag auf Nachfrage sagte, liegt das genaue Ergebnis noch nicht vor.

Schon länger wird gemutmaßt, dass eine Sanierung des Brückenbauwerks im Eigentum der Stadt in den nächsten Jahren größere Summen verschlingen könnte. Bei den aktuellen Arbeiten, die auch mit nächtlichem Lärm verbunden waren, handelte es sich jedoch um eine routinemäßige Prüfung, so Thiele. Da auch die Bahn in diesem Bereich Überprüfungen vornahm und die Gleise zeitweise gesperrt wurden, sei die Stadt parallel aktiv geworden und habe das Bauwerk geprüft.