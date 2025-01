Von Christiane Barth

Neckargemünd-Dilsberg. "Happy Birthday to you" – mit einem Geburtstagslied empfingen zahlreiche Besucher das neue Jahr hinterm Torturm in historischem Ambiente, mit bestem Ausblick und im Widerschein der Burg. Gänsehautstimmung dann beim Einmarsch der Nachtwächter unter dem Geleit der Dilsberger Trachtenkapelle. Ein stimmungsvoller Ort, um einen