Von Anna Haasemann-Dunka

Neckargemünd. Die Anmeldezahlen für das neue Herbst- und Winter-Semester 2023/24 an der Volkshochschule haben die Marke von 2000 überschritten. Bereits in der letzten Septemberwoche starteten rund 637 Kurse, Arbeitsgemeinschaften, Workshops und Veranstaltungen, geleitet von 145 Kursleiterinnen und Kursleitern. Die Einrichtung steht vor der Herausforderung, dringend weitere Kursleiter zu finden, die prekäre Raumsituation zu bewältigen und dabei die Kostenentwicklung im Blick zu behalten. Das neue Programm liegt vor und kann im Prinz-Carl-Gebäude mitgenommen oder online abgerufen werden. Melanie Potoski, Leiterin der Volkshochschule betonte bei der Vorstellung des Programms, dass auch in diesem Semester keine Preiserhöhungen stattfinden werden.

Ein wichtiges Ziel ist es, Kooperationen im Bereich aktueller Themen auszubauen – und die Volkshochschule behält dies weiterhin auf ihrer Agenda. Im kommenden Semester werden beispielsweise in Zusammenarbeit mit der Finanzgruppe Sparkasse kostenfreie Präsenzvorträge mit Experten angeboten. Am 15. November wird der Vortrag "Die Pflegezeit finanziell meistern" präsentiert. Speziell an Eigentümer und ihre Familienangehörigen richten sich die Themen "Meine Immobilie im Alter" und "Erfolgreicher privater Immobilienverkauf". Der Nabu Eberbach widmet sich in Theorie und Exkursion dem Naturphänomen des Vogelzugs. Betriebsbesichtigungen in der Region führen zur Firma ECM Manufacture und zu einem Pellet-Heizkraftwerk.

In Zusammenarbeit mit dem Kreisseniorenrat des Rhein-Neckar-Kreises wird die Vortragsreihe "Hören und Hörgesundheit" angeboten. Gemeinsam mit der Psychologischen Beratungsstelle für Erziehungs-, Partnerschafts- und Lebensfragen wurden die Vortragsreihen "Familien stärken" und "Lebensfragen" realisiert. Zusätzlich wird das Thema "Stressbewältigung leicht gemacht" online bearbeitet. Es gibt auch wieder eine Reihe von Vorträgen, beispielsweise "Das Everest Camp" – der Höhepunkt für jeden Wanderer.

Die Volkshochschule möchte verschiedene Zielgruppen erreichen und setzt dabei auch weiterhin auf den Ausbau der Digitalisierung. Online-Angebote wie die Vortragsreihe zum Klimaschutz oder zur Verbraucherbildung für Familien, Gedächtnistraining und "vhs wissen live" mit aktuellen Themen von Experten aus Politik, Geschichte und Wissenschaft sollen einfach zugänglich und kostengünstig sein. Schwerpunkte des Kursangebots bilden die Sprachen, darunter Deutschkurse, Business-Englisch, Arabisch für Multiplikatoren, Französisch für den Beruf, Chinesisch und viele andere – ebenso wie Kurpfälzisch. Auch die Gesundheitskurse mit verschiedenen Entspannungsmethoden von Yoga bis Tai Chi erfahren einen weiteren Ausbau. Ganz neu sind Angebote wie "Gesundheit aus dem Bienenstock" oder das Outdoor-Angebot "Blasrohrschießen".

Ein Handwerker-Workshop speziell für Frauen wurde neu aufgenommen. Viele weitere Kurse betreffen den Bereich Kultur und Gestaltung, darunter auch Tages- oder Wochenendworkshops in den Bereichen Malen, Zeichnen, Kunsthandwerk, Schreibwerkstätte und Fotografie. Besonders gut angenommen werden die Workshops in der Region bei Künstlern in ihren Ateliers, in denen Goldschmieden, Töpfern, Arbeiten mit Wildholz, Stoffdruck und Drucktechnik erlernt werden. Die junge Volkshochschule ist ebenfalls stark im neuen Programm vertreten mit einer Jubiläums-Zaubershow, Angeboten in Tanzen, Kunst und Fotografie, Selbstverteidigung, Koch- und Backkursen und Parkour.

Im Kursangebot "Arbeit und Beruf" können Kompetenzen im Umgang mit Computerprogrammen wie Word, Excel, Outlook oder Power-Point erworben werden. Neu im Programm sind Themen wie die Computer-Sprechstunde für Senioren, das Kennenlernen von Navigationssoftware, das Organisieren von Fotos mit "Lightroom" und die Erstellung des eigenen Buchs in wenigen Schritten.