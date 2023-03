"Die Idee kam aus den Reihen der Freien Wähler und wurde im Dialog mit den Grünen weiterentwickelt und vorangetrieben", so Konrad. "Die übrigen Fraktionen haben ebenfalls Zustimmung signalisiert." Das Leitmotiv solle "Land- beziehungsweise Wellnesshotel" lauten. Ziele seien eine naturnahe Gestaltung sowie ein Hotel- und Gastro-Betrieb in Kombination. Möglich seien ein Tagungshotel mit Erholungserlebnis oder ein Radhotel für Touristen entlang der Rad- und Wanderwege.

Neckargemünd. (cm) Kommt doch wieder Bewegung in den festgefahrenen Streit um die Neubebauung im Ortsteil Rainbach? Am Ende der jüngsten öffentlichen Sitzung des Gemeinderates gab es eine faustdicke Überraschung. Offenbar haben sich die Freien Wähler als Gegner des Vorhabens "Rainbach 2.0" des Investors "RED Real Estate Development" und die Grünen, die sich offen für die Ideen des Investors zeigten, angenähert.

Bekanntlich war die Suche nach einem Kompromiss im Gemeinderat im vergangenen Jahr gescheitert. Der Investor stellte daraufhin Bauvoranfragen und Bauanträge, über die das Landratsamt entscheiden muss. Die Einflussmöglichkeiten der Stadt sind nur noch minimal.

Bürgermeister Frank Volk sprach von einer Initiative der Stadträte Steffen Wachert (Freie Wähler) und Felix Konrad (Grüne). "Die Verwaltung soll beauftragt werden, in Sachen Rainbach aktiv zu werden", sagte Volk. "Ich soll mit dem Investor noch einmal verhandeln." Ziel sei ein neues Konzept, das dann im Gemeinderat vorgestellt werde. "Ich nehme nun mit dem Investor Kontakt auf und wir versuchen es noch einmal", sagte Volk. "Wir brauchen alles außer Stillstand, der Knoten muss zerschlagen werden." Dazu wolle er seinen Beitrag leisten.

Gegenüber der RNZ erklärte Konrad in Abstimmung mit Wachert, wie "Rainbach 3.0" als neue Perspektive aussehen könnte. "Der derzeitige Status quo ist für alle Beteiligten unbefriedigend", so Konrad. "Die Planung entspricht nicht den Vorstellungen des Gemeinderats, der damals gerade der Gastronomie und dem Hotel große Wichtigkeit im Sinne der Stadt zugeordnet hatte." Sie entspräche aber vermutlich auch nicht den Wünschen der Investoren, die zu Beginn deutlich ambitioniertere Pläne gezeigt haben. Auch die Bürgerinitiative könne mit dem Ergebnis nicht zufrieden sein.

Steffen Wachert (links) und Felix Konrad starteten eine neue Initiative. Fotos: privat

"Wir möchten, dass diese Idee durch die Verwaltung an die Investoren herangetragen und weiter erörtert wird", so Konrad. Wachert ergänzte, dass sich das Wellness- beziehungsweise Landhaus-Hotel inklusive der Außenanlagen in die Landschaft einfügen sollen. "Ich freue mich, dass Felix Konrad meinen Vorschlag ebenfalls gut fand, aufgegriffen hat und die Diskussion darüber, wie es in der Rainbach weitergehen kann, wieder Fahrt aufnimmt", so Wachert.

Bekanntlich hatte der Gemeinderat im September überraschend deutlich Nein gesagt zu den aktuellen Plänen für zwei Neubauten und den Umbau des Gaststättengebäudes mit insgesamt 16 Wohnungen der "RED Real Estate Development GmbH". Nach fast zwei Jahren seit Bekanntwerden der Pläne des Investors RED, viel Protest einer Bürgerinitiative und einem Bürgerentscheid hatte der Gemeinderat die vorliegenden Bauanträge für das Areal der traditionsreichen, aber längst geschlossenen Gaststätte mit ihren prominenten Gästen klar abgelehnt. Damit wurde der Ball nach Heidelberg gespielt. Das Landratsamt muss final entscheiden, ob sich die geplanten Gebäude in die Umgebung einfügen.

Und das hat es noch nicht getan, wie Behördensprecherin Silke Hartmann auf RNZ-Nachfrage bestätigte. "Es wurde eine Bauvoranfrage eingereicht, die die Errichtung von vier Gebäuden auf dem Grundstück zum Inhalt hat", berichtet sie. "Zudem wurden drei Bauanträge jeweils für einzelne Gebäude auf dem Grundstück eingereicht."

Über die Bauvoranfrage könne voraussichtlich im Frühjahr entschieden werden. "Die Stadt Neckargemünd hat das Einvernehmen zur Bauvoranfrage versagt, eine erneute Anhörung sollte nach aktuellem Stand nicht mehr erforderlich sein", so Hartmann. Daraus könne man aber keine Vorentscheidung zugunsten der städtischen Haltung ableiten.

"Unser Baurechtsamt hat in dieser Sache noch keine Entscheidung getroffen", betont Hartmann. "Bei den drei Bauanträgen ist der Sachstand unverändert." Hier würden weiter nicht alle Unterlagen des Bauherrn vorliegen.

"Wir warten nun auf die Entscheidung des Landratsamts", betonte Projektentwickler Fatos Rukiqi am Donnerstag auf RNZ-Nachfrage. "Ich bin immer offen für Gespräche, bis jetzt ist aber niemand an mich herangetreten."