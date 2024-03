Neckargemünd-Rainbach. (cm) Wegen der Sanierung eines abgesackten Kontrollschachtes war die Ortsdurchfahrt von Rainbach am Donnerstag voll gesperrt. Dies wurde erst am Mittwoch angekündigt. Der frühere Dilsberger Ortschaftsrat und Ex-Polizist Rüdiger Ruf teilte jedoch der RNZ mit, dass er die Gefahrenstelle bereits vor Weihnachten an die Verkehrsbehörde des Landratsamtes gemeldet habe.

Schon am nächsten Tag seien diese Stellen mit roter Farbe gezeichnet worden, doch es sei nichts geschehen. Dann habe er gehört, dass angeblich kein Geld beim Landkreis für die Maßnahme da sei. "Das kann doch wohl nicht wahr sein", findet Ruf.

Silke Hartmann, Sprecherin des Landratsamtes, bestätigt auf RNZ-Anfrage, dass die Ampelanlage inklusive der Schächte im Jahr 2025 erneuert werden soll, "wenn die finanziellen Mittel vom Kreis zur Verfügung gestellt werden können". Diese Entscheidung stehe noch aus, weshalb noch keine Erneuerung in die Wege geleitet worden sei. Die Schächte seien schadhaft, aber noch verkehrssicher gewesen.

Bei einer Streckenkontrolle am Dienstag habe man dann aber an einem Schacht einen gebrochenen Ausgleichsring festgestellt, der den Schacht weiter absacken ließ. Schnelles Handeln sei nun geboten gewesen, da diese Stelle nicht mehr verkehrssicher gewesen sei. Die jetzigen Arbeiten kosten rund 1500 Euro und werden aus dem laufenden Kreishaushalt für Unterhaltungsarbeiten an Kreisstraßen finanziert.