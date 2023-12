Von Lukas Werthenbach

Neckargemünd-Kleingemünd. Ein Kater zum Weihnachtsfest: Was viele mit Kopfschmerzen und dem "Glas zu viel" am Vorabend in Verbindung bringen, war für eine Familie im Kleingemünder Neubaugebiet das vielleicht schönste Geschenk dieses Jahres.

Kater Henry war wie berichtet fast eine Woche lang im Kanalsystem "abgetaucht" und hatte neben der