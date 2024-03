Neckargemünd-Waldhilsbach. (LL) Ein wahrer Besucheransturm hatte sich zur Eröffnung des "Käffle" bei strahlendem Frühlingswetter auf dem Schulhof eingefunden. Alexandra Inama-Knäblein begrüßte die Gäste – unter ihnen Ortsvorsteherin Lilly Linier, Bürgermeister Volk, Wolfram Platz von der Lore-Kirchhoff-Stiftung, Hermino Katzenstein (Grünen-Mitglied des Landtags) sowie zahlreiche Stadt- und Ortschaftsräte.

In ihrer Begrüßungsrede ließ sie zehn Jahre "Dorftreff Kultur Waldhilsbach" Revue passieren. Entstanden war der Treff, nachdem sich einige Mitglieder der Gruppe zehn Jahre zuvor für einen Genossenschaftlichen Dorfladen engagiert hatten, der dann aber nicht zustande kam. Dennoch blieb die Gruppe zusammen und schloss sich unter dem neuen Namen dem Neckargemünder Kulturverein als Arbeitskreis an. Seitdem steht das auf dem Programm, wozu die Gruppe "Lust hat", seien es Boule- oder Minigolfspiele, Lesungen, Konzerte, Vorträge, Ausflüge oder Führungen.

Und als Karin Heimer der Gruppe eher zufällig im Herbst von ihrer Café-Idee erzählte, fiel diese sofort auf fruchtbaren Boden und es fanden sich schnell Mitstreiter. Karin Heimer und Ulrike Delacroix wurden bei Ortsvorsteherin Lilly Linier vorstellig, die dieses bürgerschaftliche Engagement sofort begrüßte, unterstützte und die unentgeltliche Nutzung des Bürgerkellers zusagte.

Bei der Eröffnung des „Käffle“ war der Andrang auf auf dem Schulhof groß. Foto: Alex

Auch Bürgermeister Frank Volk sagte seine Unterstützung zu und nahm Kontakt mit der Lore-Kirchhoff-Stiftung auf, die dem Dorftreff dann auch eine großzügige Spende in Höhe von 3500 Euro zukommen ließ. Und so stand dem Projekt nichts mehr entgegen und die Vorbereitungen liefen auf Hochtouren.

Das "Käffle" hat seine Pforten ab sofort jeden Mittwoch von 14.30 bis 17 Uhr (bis Ende Juli) geöffnet. Wenn das Café gut angenommen wird, werde es danach vielleicht in ein eigenes Domizil umziehen, wie Inama-Knäblein verriet.

Bürgermeister Frank Volk dankte der Gruppe in seinem Grußwort für ihr außerordentliches ehrenamtliches Engagement. Gerne habe er den Kontakt zur Lore-Kirchhoff-Stiftung vermittelt. Er gab seiner Hoffnung Ausdruck, dass die Waldhilsbacher Bürger das Café annehmen, die Ehrenamtlichen das Projekt stemmen können – und wünschte viel Erfolg.

Ortsvorsteherin Lilly Linier gab in ihrem Grußwort ihrer Freude über dieses bürgerschaftliche Engagement Ausdruck. Dies auch vor dem Hintergrund der Tatsache, dass die dörfliche Infrastruktur seit Jahren im Ort rückläufig sei – nicht nur, was Geschäfte angehe, sondern auch in Bezug auf die örtliche Gastronomie, für welche der Ort früher in der ganzen Region bekannt war.

Was das Projekt so besonders mache, sei die tiefe Verwurzelung der Ehrenamtlichen in der dörflichen Gemeinschaft und deren Engagement für soziale Verantwortung, denn das, was das Leben in Waldhilsbach so liebens- und lebenswert mache, seien die menschlichen Kontakte, die Verbundenheit und das gute Miteinander.

Und genau das könne nun in diesem neuen Treffpunkt gepflegt werden. Auch der Ort passe geradezu perfekt zum bürgerschaftlichen Engagement, durch das sich dieses Café-Projekt auszeichne, sei er doch seinerzeit in über 1300 ehrenamtlich geleisteten Arbeitsstunden aus einem ehemaligen Heizöltankraum hergerichtet worden. "Machen Sie das ’Käffle’ zu ihrem Lieblingscafé", appellierte sie an die zahlreichen Besucher. Dem "Käffle-Team" überreichte sie eine Orchidee, die ebenfalls perfekt passe, denn sie müsse nur einmal wöchentlich gegossen werden, fügte sie schmunzeln hinzu.

Die Besucher, unter ihnen auch alle drei Bewerber für das Amt des Bürgermeisters – Frank Volk, Hermino Katzenstein und Jan Peter Seidel – verweilten noch lange auf dem Schulhof und stießen mit Sekt auf das Projekt an. Viel Lob gab es von den Besuchern für den äußerst liebevoll hergerichteten und dekorierten Bürgerkeller, dessen Ambiente die Örtlichkeit in neuem Glanz erstrahlen lässt. Bohdan Telizhenko am Saxofon und Larisa Didenko an der Gitarre verzauberten die Besucher zudem mit Eigenkompositionen.