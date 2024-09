Von Felix Neidig

Neckargemünd-Waldhilsbach. Wie lässt man am besten den Sommer ausklingen? Eine Idee wäre ein Besuch auf den Minigolfbahnen der Region. Doch welche Anlagen gibt es – und lohnt sich der Besuch? Wir kommen ins Gespräch mit den Betreibern und tragen zusammen, was man als Gast von der Ankunft bis zur Gastronomie erwarten kann – diesmal in Waldhilsbach

Ankunft

Der Minigolfplatz ist am Waldrand gelegen. Eine Straße führt direkt zum Gelände, wobei sich Parken nur auf einer Wiese kurz davor anbietet. Die Buslinie 755 hält etwa zehn Gehminuten von der Anlage entfernt an der Station "Waldhilsbach, Rössel" und verbindet den Ort so mit dem Neckargemünder Hauptbahnhof. Der Eingang befindet sich an einem Haus im Wald. Dort gelangt man durch ein kleines Tor aufs Gelände.

Damit kein Wild auf die Anlage kommt, sollte man dieses aber auch selbst wieder schließen. Denn das Besondere hier: Die Anlage ist frei benutzbar und zugänglich. Finanziert wird dies durch Spenden – es gibt keinen Eintrittspreis. Minigolfbälle, Schläger, Klemmbretter, Kugelschreiber und Notizblätter stehen hier frei zur Verfügung und sind in ausreichender Zahl vorhanden. Man kann sich alles einfach nehmen und loslegen.

Fin Workman ist als Erster Vorsitzender von Fuchur auch für Minigolf verantwortlich. Foto: Neidig

Eindruck

Auf dem Gelände kann es je nach Andrang ziemlich ruhig sein. Beim Besuch der RNZ war eine Zeit lang niemand anderes da: In kompletter Ruhe ließen sich das Waldklima und die Bahn genießen. Trotz des Konzepts der frei zugänglichen Anlage sind die Bahnen in einem guten Zustand – dank eines Hausmeisters. Falls die Bahn aber doch aufgeräumt werden muss, steht ein Besen bereit. Allerdings ist der Anlage durchaus anzumerken, dass die Bahnen schon etwas älter sind.

Bahnen

Die Anlage besteht aus 18 Bahnen, die im Schwierigkeitsgrad stark variieren. Es gibt grundsätzlich eine vorgegebene Reihenfolge. Da die Bahnen aber nicht nummeriert sind und es keinen festgelegten Par gibt, kann man auch sein eigenes Programm kreieren. Der Belag macht keine Probleme, jedoch sind manche Schläger schon ziemlich abgenutzt und zum Teil krumm. Neben den klassischen Bahnen gibt es auch besondere. In einer muss man beispielsweise den Ball über eine Schanze aus einigen Metern Entfernung in ein Netz schlagen, das in der Luft hängt.

Wissenswertes

Die Minigolfbahn existiert laut Besitzer Fin Workman seit etwa 50 Jahren. Er selbst hatte die Minigolfanlage mit seinem Verein, dem "Fuchur", 2021 erworben. Das eher spezielle Geschäftsmodell erklärt er damit, dass sein Verein gemeinnützig ist und die Minigolfbahn nicht gewinnorientiert sei. Zu Par, Bahnrekord oder Besucherzahlen kann er nichts sagen, da die Leute schließlich kommen und spielen, wann immer sie wollen – die Bahn hat rund um die Uhr geöffnet.

Gastronomie

Es gibt keine Gastronomie. Das liegt in der Natur des Konzepts, da es ja auch keine Mitarbeiter gibt. Essen und Trinken muss man selbst mitbringen, dafür gibt es jedoch Sitzmöglichkeiten: am Eingang zwei Bierbänke und bei den Minigolfbahnen ein paar Sitzbänke.

Über den Betreiber

Fin Workman ist Erster Vorsitzender von Fuchur. Der Verein fungiert als ambulante Familien- und Jugendhilfe im Rhein-Neckar-Kreis. Workman beschreibt die Arbeit als "Hilfe zur Selbsthilfe". Auf der Suche nach einem Vereinsheim mit Strom- und Wasseranschluss ging er zufällig in Waldhilsbach mit seiner Familie Minigolf spielen. Dort sah er, dass das Gelände zum Verkauf stand – und schlug zu.

Derzeit wird die Anlage als Vereinsheim und für Projekte der zu betreuenden Jugendlichen genutzt. Beispielsweise gibt es Projekte zur Entrümpelung der Anlage und das Angebot an jeden Mitarbeiter, das Vereinsheim einmal im Jahr frei zu benutzen. Trotzdem ist die Anlage für die Allgemeinheit jederzeit offen. Es wird auch versucht, Schulen und Kindergärten anzusprechen. Es soll auf dem Gelände laut Workman einiges Neues entstehen: Neben einem neuen Spielplatz ist ein Angebot geplant, durch das Jugendliche, die es auf dem Arbeitsmarkt besonders schwer haben, auf dem Gelände beschäftigt werden könnten.

Laut Workman fließen Spenden komplett in die Instandhaltung der Anlage. Dazu zählen das Gehalt des Hausmeisters, die Beschaffung von Material und Investitionen in die Anlage. Hierbei ergänzt Workman, dass sein Verein gemeinnützig handelt und keinen Gewinn erwirtschaften darf.

Fazit

Die Bahnen, das Material und auch die Anlage haben schon bessere Tage gesehen. Aber gemessen daran, dass alles kostenlos angeboten wird, ist die Qualität akzeptabel. Es gibt nur sehr wenige Minigolfbahnen, die wie diese hier rund um die Uhr geöffnet sind. Ein Besuch lohnt sich also – bei der Planung sollte man aber das mangelnde Gastronomieangebot berücksichtigen.