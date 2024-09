Neckargemünd. (RNZ) Unser Nachbarland Frankreich ist für sein gutes Essen berühmt. Deshalb sagt man auch, wenn etwas besonders gut schmeckt: "Leben wie Gott in Frankreich". Wie gut die französische Küche schmeckt, kann man beim Französischen Markt im Menzerpark ausprobieren. Acht französische Markthändler bieten an der drei Tagen kulinarische Köstlichkeiten aus dem Land der Feinschmecker an.

Die Händler verbreiten mit ihrem Charme und ihren Produkten französisches Flair. Probiert werden kann dort eine große Vielfalt an Käse- und Wurst-Spezialitäten wie luftgetrockneter Schinken und Eselsalami. Angeboten werden auch Flammkuchen, Champagner, Crémant und Wein, Pasteten, Terrinen und Brot, provençalische Seifen, Oliven und provençalischer Nougat. Die Händler reichen ihren Kunden vor dem Kauf von fast allem eine Kostprobe. Am Freitagabend gibt es die Möglichkeit, Boule zu spielen. Am Samstagabend spielt das Duo Martinique von 18 Uhr an französische Chansons.

Info: Neckargemünd, Donnerstag, 5., September, 10 bis 20 Uhr, Freitag, 6., und Samstag 7. September, 10 bis 21 Uhr, Menzerpark.