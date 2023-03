Von Christoph Moll

Neckargemünd. Im Haushalt der Stadt am Neckar klafft in diesem Jahr eine Lücke von fast drei Millionen Euro. Diese soll durch einen Zwei-Millionen-Euro-Kredit und einen tiefen Griff in die Rücklage – also den Sparstrumpf der Stadt – geschlossen werden. Der Gemeinderat hat in seiner jüngsten regulären öffentlichen Sitzung bei nur einer Gegenstimme von