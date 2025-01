Neckargemünd. (cm) Wird der Hollmuth-Tunnel früher wieder geöffnet als geplant? Dieses Gerücht machte zuletzt in der Stadt am Neckar die Runde. Steffen Wachert (Freie Wähler) wollte in der jüngsten öffentlichen Sitzung des Gemeinderates wissen, was da dran ist.

Die Antwort von Bürgermeister Jan Peter Seidel ließ erahnen, dass dieses Gerücht vielleicht nicht ganz falsch ist: "Wir waren