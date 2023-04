Von Anna Haasemann-Dunka

Neckargemünd. Gottesdienst kann auch ganz anders sein – nämlich lehrreich, tiefgründig und dabei gleichzeitig amüsant und unterhaltsam. Das bewiesen Arnim Töpel und Pfarrer i.R. Manfred Kuhn in ihrem Zusammenwirken bisher schon hinlänglich. Am Sonntag war es das erste Mal, dass sie ihr gemeinsames Projekt ökumenisch präsentierten. Mit an die 200