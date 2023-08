Neckargemünd. (ths) Die vielen Gratulanten dürfen sich am heutigen Montag die Türklinke in der Straße "Im Franz Vollmer" ständig in die Hand geben. Denn Evamaria Bechinger feiert in Kleingemünd topfit und munter ihren 95. Geburtstag in ihrem im Jahr 1949 noch von ihren Eltern erbauten Domizil. "Ich bin froh, wenn ich noch lange hier sein kann", gab sich die gebürtige Meersburgerin recht bescheiden, als sie auf ihr langes und erfülltes Leben blickt und "keine Minute davon missen" will.

Logisch, da die Eltern dem betagten Geburtstagskind praktisch den Beruf in die Wiege legten. Ihr Vater Werner-Josef wirkte viele Jahre als Lehrer in einer Gehörlosenschule, ihre Mutter war bis zur Hochzeit ebenfalls mit Leib und Seele Pädagogin. Eben in jene Fußstapfen ihres Vaters wollte die Zweitälteste von weiteren drei Geschwistern treten, als sie in der Zeit des Nationalsozialismus in Gengenbach im Schwarzwald aufwuchs und ihr Abitur dann in Offenburg ablegte.

Doch die Rechnung machte sie "leider ohne meinen Papa". Denn er verbot der Tochter nach dem Umzug in Richtung Neckargemünd, an der Pädagogischen Hochschule (PH) in Heidelberg zu studieren. "Ich erhielt ein Stipendium, weil ich so fleißig war und auch ein sehr gutes Abschlusszeugnis besaß", sagte die so standhafte frühere Studentin. Sie setzte sich über das väterliche Verbot hinweg und schloss sogar ein Zusatzstudium an, was sie in die Welt der Gehörlosen brachte.

Der Weg für die strebsame Frau führte schließlich zur Rektorenstelle der Gehörloseneinrichtung in der Heidelberger Quinckestraße, bevor anno 1993 das wohlverdiente Pensionsalter begann. "Seitdem genieße ich alles", meint sie. Auch die Situation, dass sie unverheiratet blieb und regelmäßig zuvor mit ihrer Mutter und den beiden Schwestern Doris und Hiltrud nach Ascona in die Südschweiz an den Lago Maggiore in den Urlaub fuhr.

Weiterhin lebt die jetzt 95-Jährige in ihrem Elternhaus in Kleingemünd unweit des Neckars und schwelgt angesichts der vielen Fotos und der von ihrem Vater gemalten Bilder an den Wänden in vielen Erinnerungen. Jene werden auch auch von einer 55-jährigen Nachbarin genährt, nach Bechinger eine "wirklich goldige Helferin". Beide frühstücken täglich zusammen, gehen spazieren oder machen Pläne für einen gemeinsamen Tag.

"Das sind die Gene", wiegelt die Seniorin ab, als man auf das hohe und im Prinzip störungsfreie Alter zu sprechen kommt. "Einfach normal leben und nichts übertreiben", so die emphatische Gesprächspartnerin. Deshalb gönnt sie sich heute zum Anstoßen auf ihren Ehrentag mit Nichte und Neffe und deren Familie, den hilfsbereiten Nachbarn und Freunden sowie den ehemaligen Schulkollegen "nur ein wenig Sekt". Dem großen Reigen der gekommenen Gratulierenden schließt sich selbstredend die RNZ von Herzen an.