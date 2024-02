Neckargemünd. (cm) Er war ein Feuerwehrmann durch und durch, der sein Ehrenamt liebte und sich große Verdienste erwarb: Die Stadt am Neckar trauert um den früheren Stadtbrandmeister Karlfriedrich Merkel, der Anfang Januar im Alter von 87 Jahren nach kurzer Krankheit verstarb. Er hinterlässt Ehefrau Heidi sowie Sohn Frank und Tochter Alexandra mit ihren Familien und insgesamt drei Enkelkinder.

Die Trauerfeier findet am heutigen Freitag, 2. Februar, um 13 Uhr auf dem Friedhof in Neckargemünd statt. Im Anschluss erfolgt die Urnenbeisetzung im engsten Familienkreis.

"Seit seinem Eintritt in die Freiwillige Feuerwehr Abteilung Neckargemünd im Jahr 1953 war er ein hoch engagierter, stets pflichtbewusster und hilfsbereiter Feuerwehrkamerad und hoch geschätzter Ansprechpartner der Stadt Neckargemünd und ihrer Bürgerschaft", würdigten der aktuelle Stadtbrandmeister Dirk Weinmann und Bürgermeister Frank Volk den Verstorbenen. Karlfriedrich Merkel habe die Geschicke der Freiwilligen Feuerwehr, Abteilung Neckargemünd, von 1981 bis 1996 als Abteilungskommandant und in den Jahren 1986 bis 2001 als Gesamtkommandant maßgeblich geleitet und geprägt.

Für sein außergewöhnliches ehrenamtliches Engagement wurde Merkel im Jahr 2001 von der Stadt Neckargemünd mit dem Silbernen Ehrenring ausgezeichnet. "Durch sein langjähriges öffentliches Wirken im Dienste der Allgemeinheit hat er sich bleibende Verdienste erworben", so Weinmann und Volk weiter.

Karlfriedrich Merkel entstammte einer Neckargemünder Familie, wuchs auch in der Stadt am Neckar auf und ging hier zur Schule. Die Begeisterung für die Feuerwehr war ihm quasi schon in die Wiege gelegt worden. Bereits sein Vater hatte sich hier engagiert. Mit gerade einmal 16 Jahren zog es den Sohn zu den Brandschützern, denen er am 1. Januar 1953 beitrat.

"Wir sind groß geworden mit ihm als Feuerwehrmann", erinnert sich der älteste Sohn Frank, der später selbst in die Fußstapfen des Vaters trat und bei der Feuerwehr Verantwortung übernahm. Vater Karlfriedrich tat dies bereits in jungen Jahren als Kreisjugendfeuerwehrwart, engagierte sich in der Neckargemünder Jugendfeuerwehr und war ab 1968 beziehungsweise 1981 Mitglied im Verwaltungsrat sowie im Hauptausschuss der Feuerwehr.

Von 1981 bis 1996 führte er als Kommandant die Neckargemünder Abteilung, ehe er dieses Amt an seinen Sohn Frank abgab. Von 1986 bis 2001 wirkte Merkel als Stadtbrandmeister und Gesamtkommandant. In diesem Amt folgte ihm ebenfalls Sohn Frank, wenn auch nicht direkt, sondern nach der Amtszeit von Jörg Buchwald von 2001 bis 2006. Von 1988 bis 1993 wirkte Merkel zudem als Unterkreisführer und darüber hinaus als Ausbilder.

Für sein großes Engagement erhielt er zahlreiche Ehrungen wie das Deutsches Feuerwehrenkreuz in Gold und den Ehrenring in Silber von der Stadt Neckargemünd. Im Jahr 2001 erfolgte die Ernennung zum Ehrenkommandanten. Im vergangenen Jahr folgte die seltene Ehrung für 70-jährige Mitgliedschaft in der Feuerwehr.

Besonders sichtbare Spuren hinterließ Merkel beim bis heute bestehenden Erweiterungsbau des Feuerwehrhauses in Neckargemünd um den Jahrtausendwechsel. Hier brachte er sich mit seinem beruflichen Wissen als Bauingenieur beim Staatlichen Hochbauamt und als gelernter Maurer ein. "Das war sein Baby", sagt Sohn Frank über das Bauvorhaben.