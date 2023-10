Neckargemünd. (lesa) Weil es an der Böschung an den Bahngleisen qualmte, musste die Feuerwehr am Samstag in die Banngartenstraße ausrücken. "Rauchentwicklung im Freien" lautete das Alarmstichwort, mit dem sich die Besatzung eines Einsatzfahrzeugs der Abteilung Stadt gegen 10.45 Uhr auf den Weg zum Einsatzort machte.

In der Banngartenstraße angelangt fanden die Brandbekämpfer ein kleineres Feuer an der Böschung vor. "Vor Ort wurde das Feuer durch die Einsatzkräfte abgelöscht", heißt es in einer Mitteilung der Abteilung Stadt. Schnell waren die Flammen gelöscht und die Floriansjünger konnten sich auf den Heimweg machen.