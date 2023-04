Von Christoph Moll

Neckargemünd. Wie kann der Fußverkehr in der Stadt am Neckar verbessert werden? Um diese Frage geht es beim "Fußverkehrscheck", der im Jahr 2022 angeboten wurde. Die Ergebnisse berichtete nun Moritz Müller vom beauftragten und in ganz Deutschland aktiven Verkehrsbüro "Planersocietät" in der jüngsten öffentlichen Sitzung des Gemeinderates.

"Wir