Von Christoph Moll

Neckargemünd. Kleingemünd hat bald wieder einen Supermarkt mehr: Am Montag, 11. Dezember, wird der neue Aldi-Markt an der Neckarsteinacher Straße seine Pforten öffnen. Dies bestätigte eine Sprecherin des Discounters auf RNZ-Anfrage. Der Vorgänger-Markt aus den 90er Jahren war nach Ostern geschlossen und abgerissen worden. Der Neubau entstand nun in nicht einmal einem Jahr an derselben Stelle.

"Wir können bestätigen, dass wir mit unserem Bauvorhaben ganz im Zeitplan liegen", erklärte die Aldi-Sprecherin. In den vergangenen Wochen und in den letzten Tagen standen lediglich noch Arbeiten im Innenausbau an: Sanitär, Elektro, Malerarbeiten. Zuletzt begann die Bepflanzung des Geländes. Änderungen in der Planung habe es nicht gegeben.

Der "grüne Aldi-Neubau" hatte in der Kommunalpolitik bekanntlich für große Diskussionen gesorgt. Der Bebauungsplan für den neuen Markt war im Jahr 2021 erst nach mehreren Nachbesserungen bei der Planung genehmigt worden. Nachdem der Klimaschutz bei den Neubauten des Rewe- und des Edeka-Marktes nicht die Hauptrolle gespielt und es dafür viel Kritik gegeben hatte, sollte beim neuen Aldi-Markt in Kleingemünd alles anders werden.

Der Gemeinderat hatte das Verfahren für den Neubau deshalb im Frühjahr 2021 ausgebremst und auch auf Drängen des Klimaschutzbeirats gefordert, dass Aldi mehr fürs Klima tun solle. Erst Ende des Jahres 2021 gab es vom Gemeinderat grünes Licht für den geänderten vorhabenbezogenen Bebauungsplan.

Aldi ersetzt den früheren rund 900 Quadratmeter großen Markt an der Neckarsteinacher Straße – das ist die Bundesstraße 37 (B 37) – durch einen größeren Neubau an gleicher Stelle mit 1200 Quadratmeter Verkaufsfläche. Erst im vergangenen Frühjahr war die Planung noch einmal geändert worden.

So wurde eine Photovoltaikanlage mit einer Spitzenleistung von 130 statt 49 Kilowatt vorgesehen. Bereits nach sechs Jahren sollen die durch Abriss und Neubau entstandenen CO2-Emissionen dank des energiesparenden Marktes wieder ausgeglichen sein. Das neue Gebäude sollte den KfW-55-Standard erfüllen und dank der Abwärme der Kühlgeräte ohne Heizung auskommen.

Auch eine Zisterne mit acht Kubikmeter Speicherkapazität wurde vorgesehen. Obwohl Betriebsabläufe erschwert werden, sollte es zum Beispiel Kühlregale mit Türen geben, um Energie zu sparen.

Verworfen hingegen wurde eine Wohnbebauung über dem Markt oder über Stellplätzen. Eine solche hatte die Nachbarschaft kategorisch abgelehnt. Auch seien hierfür zu wenige Parkplätze vorhanden und der Bau einer Tiefgarage klimaneutral nicht möglich.