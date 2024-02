Neckargemünd. (lesa) Eigentlich ist es so einfach: Die Mülltonne wird abends voll an den Straßenrand gestellt, morgens geleert wieder ans Haus gebracht. Kompliziert wird es aber, wenn die Tonne am Morgen immer noch gefüllt ihr Dasein am Straßenrand fristet.

So passiert ist das in der vergangenen Woche einem Neckargemünder: Dienstags stellte er seine Restmülltonne an die Fahrgasse, wo bereits weitere Müllbehälter aus der Nachbarschaft warteten. Doch es geschah: nichts.

Am kommenden Morgen hatte die Müllabfuhr die Behälter nicht geleert. Sie blieben stehen – auch weil der Mann auf Nachfrage beim zuständigen Entsorger, der AVR, die Anweisung erhielt, die Behälter stehenzulassen.

Was ist los? Das wollte die RNZ von der AVR wissen. "Aufgrund eines technischen Problems am Fahrzeug konnte die Tour am 13. Februar nicht beendet werden", sagte Sprecher Tim Heringer. Am Fahrzeug sei eine Störung aufgetreten. Behälter konnten nicht mehr geleert werden. Die Fahrgasse würde generell von einem Kleinfahrzeug bedient, da die großen Müllautos diese nicht oder nur "mit sehr großem Aufwand" befahren könnten.

Grundsätzlich versuche die AVR, Leerungen "schnellstmöglich nachzuholen". "In diesem Fall dauerte die Reparatur des Fahrzeugs leider länger als geplant", so Heringer. Inzwischen seien die Behälter geleert worden.

Und was sollen Kunden mit Müll tun, wenn die Tonne nicht geleert wird? Heringer verweist bei der Grünen Tonne darauf, dass dann "Beistellungen in handelsüblichen Säcken mitgenommen" werden. "Bei der Restmülltonne wird auf den Kauf von roten Restmüllsäcken der AVR Kommunal hingewiesen." In der Regel gelte: Ausgefallene Leerungen würden innerhalb von ein bis zwei Werktagen nachgeholt.