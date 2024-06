Dossenheim/Heidelberg/Neckargemünd. (bmi) "Eine Wahnsinns-Tour!" "Was für ein Tag." "Wir haben uns gefühlt wie Megastars." Und: "Ich habe den Muskelkater meines Lebens." Diese und viele weitere Reaktionen waren am Samstag in Dossenheim zu vernehmen. Zum dritten Mal war am Sportplatz der Bergstraßengemeinde Start und Ziel für den "Mammutmarsch Heidelberg". 3000 Teilnehmende aus ganz Deutschland

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 2,49€ weiter Alle Abo-Angebote