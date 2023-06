Von Kim Fellger

Walldorf. "Was möchtest du eigentlich mal nach der Schule machen?" Viele Jugendliche wissen noch nicht so genau, welchen Beruf sie später einmal ausüben wollen, sie sind unsicher über ihre Stärken und Schwächen und die große Auswahl an möglichen Ausbildungen und Studienplätzen wirkt für sie überfordernd. Dabei hilft es auch nicht, dass die meisten