Schriesheim. (pol/msc) Überraschende Neuigkeiten im Fall der explodierten Silvesterrakete: Der 52-Jährige, der sich dabei schwer an der Hand verletzt und mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht wurde, sitzt nun in Untersuchungshaft. Ihm wird vorgeworfen, unerlaubt und bewaffnet mit Drogen gehandelt zu haben. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag mit.

In der Wohnung des Mannes wurden demnach fast ein Kilogramm Amphetamin, rund 20 Gramm Kokain, über 800 Gramm Marihuana und mehrere Dutzend Cannabispflanzen gefunden. Auch mehrere Schusswaffen und Messer, sowie ein selbstgebautes Schwert wurden von den Beamten in der Wohnung sichergestellt.

Update: Donnerstag, 14. März 2024, 08.31 Uhr

Silvesterrakete explodiert in Wohnung - Hubschrauber fliegt Verletzten in Klinik

Schriesheim. (hö) Ein heftiges Geräusch schreckte am Montagmorgen viele in der Gegend ums Schulzentrum auf: Nach ersten Erkenntnissen hantierte um kurz nach 7 Uhr ein 52-Jähriger in einer Wohnung in der Rennewartstraße-Nord mit alten Silvesterraketen. Aus unbekannter Ursache kam es dabei zu einer Verpuffung, begleitet von einem lauten Knall und einer erheblichen Rauchentwicklung.

Der Mann verletzte sich dadurch schwer an der Hand und musste per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei ermittelt nun, wie es zu der Verpuffung kam. Vorher hatte sie wegen der unklaren Lage den Bereich weiträumig abgesperrt.

Auch die Feuerwehr, die schon zum Mathaisemarkt schwer gefordert war, musste wieder anrücken – auch wenn der Verletzte bereits im Freien lag und vom Rettungsdienst versorgt wurde, allerdings war seine Wohnung schwer verraucht.

Ein Atemschutztrupp konnte zwar kein Feuer ausmachen, doch wurde die Wohnung mit einem Hochleistungslüfter vom Rauch befreit; außerdem machte die Wehr mit einem Gasmessgerät Messungen, stellte aber keine Auffälligkeiten fest. Dann konnte die Polizei die Absperrung wieder aufheben. Die Wehr war mit 17 Personen und fünf Wagen im Einsatz, aber auch die Dossenheimer Brandschützer waren mit acht Kräften und zwei Fahrzeugen zur Stelle.

Wie wichtig die Zusammenarbeit der Feuerwehren der Region ist, sieht man auch bei der Mathaisemarkt-Bilanz von Feuerwehrkommandant Oliver Scherer: Gerade der Brand von 250 Strohballen am Morgen des ersten Sonntags forderte alle Kräfte, denn die Schriesheimer mussten ja am Nachmittag den Festzug mit 52 Mann absichern.

Ohne die Dossenheimer und Ladenburger Kameraden – insgesamt 67 Personen und elf Fahrzeuge waren im Einsatz – hätte man das nicht geschafft; zumal erst am Montagmittag, 30 Stunden nach dem Brand, die Feuerwehrleute wieder abrücken konnten. "Kräftezehrend" nennt Scherer diesen Tag, denn viele seiner Kameraden waren da zwölf Stunden ohne Pause im Dienst.

Bereits am Freitag, 1. März, wurde die Wehr in den Wald zur Drachenfliegerrampe gerufen, weil ein Flieger verunglückt war. Der Mann war den Hang heruntergestürzt und verletzte sich dabei; ihn rettete die Wehr und übergab ihn dem Rettungsdienst. Zweimal, am Montag und am Freitag, fuhr man nach Dossenheim – um bei einem Küchenbrand zu helfen und um einen kranken Mann aus seiner Wohnung zu tragen.

Und schließlich ging es am letzten Samstag, kurz vor 1 Uhr, in den Schelmengrubweg, weil dort angeblich ein Rauchmelder ausgelöst hatte. Es stellte sich aber heraus, dass hier nur ein Küchenwecker piepste.

Scherers Fazit: Über den Mathaisemarkt hinweg wurden 19 Einsätze und Dienste von insgesamt 232 Einsatzkräften ehrenamtlich bewältigt. Viele Feuerwehrleute waren dabei mehrfach im Einsatz.

Ort des Geschehens

Update: Montag, 11. März 2024, 19.10 Uhr