Mühlhausen-Tairnbach. (seb) Natürlich soll die Ortsmitte attraktiver werden. Aber im Fall des Platzes gegenüber dem Tairnbacher Schloss, an der viel befahrenen Sternweiler Straße gelegen, will der Ortschaftsrat auch nicht übertreiben. Mit acht Stimmen, bei einer Enthaltung, entschied man sich beispielsweise gegen ein Wasserspiel oder sonst einen Ersatz für den in die Jahre gekommenen Brunnen. Und eine Treppe von der Kirchstraße herunter will sich der Rat gut überlegen: Wenn es glatt ist, wäre sie willkommen, sie müsste aber einen Mehrwert bieten, etwa auch als Sitzgelegenheit dienen.

Am intensivsten wurde diskutiert, ob die Parkplätze erhalten bleiben sollen. Mit Blick auf all die Aktivitäten im Schloss, ob von der Gemeinde oder von verschiedenen Vereinen und Gruppen, plädierte Ortsvorsteher Rüdiger Egenlauf dafür. Im näheren Umfeld sehe es mit Parkplätzen nicht rosig aus. Doch mit vier Befürwortern bei drei Nein-Stimmen und zwei Enthaltungen wurde dem Gemeinderat der Verzicht auf die Parkplätze empfohlen. Das Areal an der Ecke von Sternweiler und Kirchstraße sei mit rund 270 Quadratmetern klein, hieß es, die Befürworter wollten mehr Spielräume erhalten für eine hochwertigere Gestaltung vor allem mit Begrünung und eine bessere Nutzbarkeit des Platzes.

Städteplaner Dietmar Glup hatte eingangs die Pläne zur Umgestaltung der Sternweiler Straße mitsamt des Platzes näher erläutert – Pläne, die stets eng mit dem Rhein-Neckar-Kreis als Straßenbaulastträger abgestimmt wurden und werden. Mehr Aufenthaltsqualität und vor allem mehr Sicherheit gerade für Fußgänger sind die wichtigsten Ziele, so Glup. Doch einen Kompromiss zu finden, sei schwer gewesen: So sei die wünschenswerte Aufweitung der Gehwege nicht überall in der Ortsmitte möglich.

In der Sternweiler Straße gebe es mehrere Engstellen, so Glup: Im Bestand sei die Fahrbahn teilweise nur 5,20 Meter breit. Mindestens sechs Metern durchgehend stemmten er und die Gemeinde sich entgegen, überwiegend 5,90 Meter sollen es nun werden und nur vereinzelt 5,50 oder sogar nur 5,30 Meter. Vor der "Blauen Ente" könnte der Gehweg wohl nur einseitig angelegt werden.

Das ermöglicht Glup zufolge beispielsweise, die Straße leicht zu verschwenken und den Gehweg direkt vorm Schloss auf bis zu 2,50 Meter zu verbreitern. Das wurde im Ortschaftsrat begrüßt, nur tauchte die Frage eines möglichen Konflikts mit der neuen Bushaltestelle auf. Die soll barrierefrei werden, also mit hohen Bordsteinen für den ...